Первые плоды уже через два месяца: как ускорить урожай огурцов

Первые плоды уже через два месяца: как ускорить урожай огурцов
Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
Насладиться результатами своего труда можно уже спустя 50 дней

Огурцы часто привлекают даже самых неопытных огородников своей простотой в выращивании. Причины очевидны: короткий срок созревания плодов, отсутствие необходимости в зимнем посеве и долгом выхаживании рассады. При определенном способе реально получить первые плоды уже через 50 дней.

Огурцы уже многие едят в начале летнего сезона, когда перцы с баклажанами только цветут, а томаты даже не начинают краснеть.

При этом огурец очень нежен и не выдерживает заморозков, поэтому главное при посадке – избежать непогоды. Если температура воздуха ниже +15 градусов тепла, то семена вряд ли дадут всходы. Однако в таком случае урожай можно увидеть только в конце лета. Поэтому для раннего созревания подойдут только проверенные способы.

Поликарбонат

Верный и надежный способ для раннего урожая – посев в теплице ускорит созревание плодов на три недели. К примеру, если при сибирском климате посев в открытом грунте начинается в начале июня, то в теплицах можно начинать уже в середине мая. 

Посев на дугах

Проверенный временем способ, используемый нашими дедами и бабушками. Более экономичен в сравнении с установкой поликарбоната. Не каждый может позволить себе подобную установку.

Достаточно разместить на дугах полиэтилен – всходы будут раньше тожена три недели. Стоит помнить о том, что парник нужно постоянно раскрывать – в противном случае посевы сгорят под палящими лучами солнца.

"Подземный" способ

Выкопайте квадратное углубление в земле, образовав лунки для огурцов. Затем закройте посев старой  рамой со стеклом. Так вы обезопасите грядки от похолодания и даже можете при заморозках укрыть их одеялом с половиками.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, какие растения нельзя высаживать рядом в огороде.

Егор МАЛКОВ

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