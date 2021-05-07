Активисты МГЕР отправили западным политикам книгу о событиях ВОВ

Они разослали всем экземпляр книги "Дневник Ветерана. Непридуманная история войны"

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" вместе с ветеранами направили экземпляры книг "Дневник Ветерана. Непридуманная история войны" иностранным политикам, которые своими высказываниями пытаются исказить историю ВОВ. Среди них – президент Украины Владимир Зеленский.

Также молодогвардейцы направили экземпляры книги президенту Польши Анджею Дуде, премьер-министру Матеушу Моравецкому, главе Пентагона Ллойду Остину, президенту Латвии Эгилсу Левитсу и другим политикам.

Книги подписали ветераны со всей России. Среди них – военный летчик, Герой Советского Союза Василий Решетников, который подчеркнул, что люди должны знать, помнить и чтить память тех, благодаря кому мы можем находиться здесь.

Попыткам исказить историю можно противостоять только аргументированной правдой, отметил, в свою очередь, глава координационного совета МГЕР Денис Давыдов. По его словам, активисты собирали истории ветеранов на протяжении шести лет. "Наша обязанность и право – хранить и защищать историческую правду от бессовестного вранья и искажения действительности", – подчеркнул Давыдов.

Работа над книгой "Дневник Ветерана. Непридуманная история войны" началась в 2015 году. Молодогвардейцы собрали более 500 историй участников ВОВ, из них 70 вошли в книгу. Позже МГЕР издала еще два сборника. Они посвящены блокаде Ленинграда и битве на Курской дуге.

Ангелина СОРОКИНА

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