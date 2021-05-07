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Многие верят, что определенные ритуалы могут поспособствовать появлению лишних средств. Ведь, как известно, деньги любят деликатный подход. Рассказываем, как, согласно приметам и суевериям, можно привлечь финансы.
Какой рукой брать деньги
Если приходится получать средства от кого-то или расплачиваться на кассе наличными, то принимать их лучше левой рукой, которая связана с сердцем напрямую. Это будет символом благодарности, посланным Вселенной.
При этом когда дающий человек вызывает неприятные чувства, то деньги нужно положить на что-нибудь деревянное. Считается, что деревья способны забрать отрицательную энергию.
Какой рукой отдавать деньги
А вот передавать деньги нужно уже правой рукой, символизирующей здравый смысл. Таким образом, получается, что человек посылает сигнал о том, что ему не жаль расстаться с этими средствами. Ведь известно, что чем легче относиться к деньгам, тем больше их будет в кошельке.
Из рук в руки передавать ценные бумаги и монеты нельзя. Так можно впитать плохую энергию другого человека и навлечь беду, говорят приметы.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, в какие дни нельзя отдавать долги. Любопытно, что по суеверию, брать средства в долг в принципе не стоит, если есть возможность этого избежать. Со временем в человеке, который одалживает, накапливается энергия неблагополучия в финансовых вопросах.
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