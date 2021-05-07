Считается, что принимать средства нужно, соблюдая ряд правил, чтобы привлечь финансовый успех

Многие верят, что определенные ритуалы могут поспособствовать появлению лишних средств. Ведь, как известно, деньги любят деликатный подход. Рассказываем, как, согласно приметам и суевериям, можно привлечь финансы.

Какой рукой брать деньги

Если приходится получать средства от кого-то или расплачиваться на кассе наличными, то принимать их лучше левой рукой, которая связана с сердцем напрямую. Это будет символом благодарности, посланным Вселенной.

При этом когда дающий человек вызывает неприятные чувства, то деньги нужно положить на что-нибудь деревянное. Считается, что деревья способны забрать отрицательную энергию.

Какой рукой отдавать деньги

А вот передавать деньги нужно уже правой рукой, символизирующей здравый смысл. Таким образом, получается, что человек посылает сигнал о том, что ему не жаль расстаться с этими средствами. Ведь известно, что чем легче относиться к деньгам, тем больше их будет в кошельке.

Из рук в руки передавать ценные бумаги и монеты нельзя. Так можно впитать плохую энергию другого человека и навлечь беду, говорят приметы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, в какие дни нельзя отдавать долги. Любопытно, что по суеверию, брать средства в долг в принципе не стоит, если есть возможность этого избежать. Со временем в человеке, который одалживает, накапливается энергия неблагополучия в финансовых вопросах.