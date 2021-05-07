Турчак заявил о бесплатном проведении газа во все дома

По его словам, газ будет доведен до участков в газифицированных населенных пунктах в ближайшие два года

Площадь дома не будет критерием для бесплатного подключения людей к газу. Об этом заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Президент четко обозначил в послании, что подведение газа будет бесплатным для людей, напомнил единоросс. По его словам, партия завершает работу над необходимыми для бесплатного подключения законодательными изменениями вместе с правительством.

"Для людей все будет понятно, удобно и доступно. За два года газ будет проведен до участков в уже газифицированных населенных пунктах и граждане за это платить не будут",

подчеркнул секретарь генсовета "ЕР", его слова приводит официальный телеграм-канал партии.

Таким образом "ЕР" отреагировала на слова генерального директора "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова, который ранее в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что бесплатное подключение к газу в рамках догазификации распространяется на дома площадью не более 300 кв. м.

С инициативой бесплатного подключения домохозяйств к газу "Единая Россия" выступила в середине апреля. Президент Владимир Путин поддержал предложение партийцев. Решить вопрос завышенных цен за подключение к газу единороссов попросили жители Тверской области.

Владимир Путин поручил завершить газификацию страны к 2030 году. Для этого необходимо создать единого регионального оператора в этой сфере, говорил председатель "ЕР" Дмитрий Медведев.