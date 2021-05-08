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Вот уже пару дней жители Владивостока обсуждают в соцсетях необычные флаги, которые появились ко Дню Победы в городе. Разразившийся скандал дошел даже до мэрии, в которой пообещали разобраться со сложившейся ситуацией.
Все началось с того, что местный житель опубликовал в соцсети фото с флагами. На кадрах видны треугольные полотнища: на них изображен орден Отечественной войны, от которого идут красные и белые лучи. Символика напомнила интернет-пользователям флаг ВМС Японии. Токио во Второй мировой войне, как известно, сражался на стороне гитлеровской Германии.
Возмущенные люди пришли к выводу, что подобная "странная" символика не очень-то подходит для такого важного праздника как 9 мая. На этот инцидент обратили внимание и региональные СМИ. Так, о необычных флагштоках написало издание "Прима Медиа".
Представитель городской администрации Владивостока рассказал, что подрядчик, который получил заказ на установку флагов, неправильно понял поставленные перед ним задачи, записанные в каталоге оформления улиц, который рекомендовал оргкомитет "Победа". Странные флаги уже сняли и вместо них повесили российский триколор.
Теперь власти будут разбираться в сложившейся ситуации, а чиновников, которые ответственны за это, накажут. Подрядчику же не станут платить за установку флагштоков, так как он не выполнил обязательства, добавил представитель мэрии, сообщает РИА "Новости".
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