Власти накажут тех, кто вывесил странную символику

Вот уже пару дней жители Владивостока обсуждают в соцсетях необычные флаги, которые появились ко Дню Победы в городе. Разразившийся скандал дошел даже до мэрии, в которой пообещали разобраться со сложившейся ситуацией.

Все началось с того, что местный житель опубликовал в соцсети фото с флагами. На кадрах видны треугольные полотнища: на них изображен орден Отечественной войны, от которого идут красные и белые лучи. Символика напомнила интернет-пользователям флаг ВМС Японии. Токио во Второй мировой войне, как известно, сражался на стороне гитлеровской Германии.

Возмущенные люди пришли к выводу, что подобная "странная" символика не очень-то подходит для такого важного праздника как 9 мая. На этот инцидент обратили внимание и региональные СМИ. Так, о необычных флагштоках написало издание "Прима Медиа".

Представитель городской администрации Владивостока рассказал, что подрядчик, который получил заказ на установку флагов, неправильно понял поставленные перед ним задачи, записанные в каталоге оформления улиц, который рекомендовал оргкомитет "Победа". Странные флаги уже сняли и вместо них повесили российский триколор.

Теперь власти будут разбираться в сложившейся ситуации, а чиновников, которые ответственны за это, накажут. Подрядчику же не станут платить за установку флагштоков, так как он не выполнил обязательства, добавил представитель мэрии, сообщает РИА "Новости".