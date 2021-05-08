Однако президент России отправил теплые слова народам этих стран

Президент России Владимир Путин отправил поздравления в преддверии 9 мая лидерам и жителям стран СНГ. Такие послания не получили главы Незалежной и Грузии, но были направлены народам этих государств.

На сайте Кремля сообщается, что поздравительные письма получили в Белоруссии, Казахстане, Молдавии и других дружественных странах. В поздравлении с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Путин отметил, что в эту дату народы с благодарностью чтут подвиг наших предков, которые бок о бок вели борьбу на фронте и без устали трудились в тылу.

Лидер россиян отметил, что задача и моральный долг современного поколения хранить память о тяжелых событиях того времени и передавать эти знания потомкам. Также Путин подчеркнул, что наши страны должны совместно бороться с искажением истории, попытками оправдать ужасные поступки нацистов и как-то иначе посмотреть на итоги ВОВ.

Президент России также назвал традиции братской дружбы основой для существующих крепких отношений между нашими государствами и для их развития. Также Путин пожелал здоровья ветеранам и труженикам тыла.

Как обратило внимание издание РБК, президентам Грузии и Украины Россия не отправляет поздравления уже несколько лет. Так случилось и в этот раз.