Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Днем Победы

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Однако президент России отправил теплые слова народам этих стран

Президент России Владимир Путин отправил поздравления в преддверии 9 мая лидерам и жителям стран СНГ. Такие послания не получили главы Незалежной и Грузии, но были направлены народам этих государств.

На сайте Кремля сообщается, что поздравительные письма получили в Белоруссии, Казахстане, Молдавии и других дружественных странах. В поздравлении с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Путин отметил, что в эту дату народы с благодарностью чтут подвиг наших предков, которые бок о бок вели борьбу на фронте и без устали трудились в тылу. 

Лидер россиян отметил, что задача и моральный долг современного поколения хранить память о тяжелых событиях того времени и передавать эти знания потомкам. Также Путин подчеркнул, что наши страны должны совместно бороться с искажением истории, попытками оправдать ужасные поступки нацистов и как-то иначе посмотреть на итоги ВОВ. 

Президент России также назвал традиции братской дружбы основой для существующих крепких отношений между нашими государствами и для их развития. Также Путин пожелал здоровья ветеранам и труженикам тыла.

Как обратило внимание издание РБК, президентам Грузии и Украины Россия не отправляет поздравления уже несколько лет. Так случилось и в этот раз. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость218030
Пожаловаться Ответить
получать поздравление от путина это как получить черную метку.
1
новости партнеров

Сразу после новой конституции: Лукашенко предрекли скорую отставку

Белорусскому лидеру осталось править совсем недолго, уверен эксперт

"Академик Черский" вернулся в зону строительства "Северного потока - 2"

К укладчику направляется еще одно судно снабжения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей