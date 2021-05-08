Таким образом удастся повысить популярность этих зон

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился своим мнением по поводу преобразования школьных дворов. Градоначальник отметил, что территории, отлично подходящие для прогулок и занятия спортом, могут стать центром притяжения для многих москвичей. Собянин убежден, что нужно отказаться от практики "держать школьный двор под замком" и открыть доступ в эти зоны для всех жителей района.



Глава Москвы напомнил, что нормы безопасности запрещают посторонним людям находиться на территории школы. Таким образом, школьные дворы большую часть времени пустуют. Немало недель в год дети находятся на каникулах, потом наступает летний период, когда школы закрыты. Кроме того, продолжительная зима также не благоволит активному использованию уличных школьных территорий.

Сергей Собянин предлагает открыть такие зоны для жителей района в вечернее время, в выходные, а также в период, когда школьники находятся на каникулах. Градоначальник отметил, что дворы могут представлять большой интерес для людей. Пенсионеры получат возможность прогуливаться по благоустроенным площадкам и дышать свежим воздухом. Также школьные тренажеры помогут укрепить здоровье спортивным москвичам, в том числе, и пожилым.

Собянин подчеркнул, что подходы к пользованию дворами при школах давно пора менять. Такие территории обещают стать центральными в районах столицы. За сутки во дворе могут побывать как минимум тысяча человек. При этом столичная администрация планирует обустроить такие зоны и провести реконструкцию там, где это требуется. За счет решений руководства Москвы жители столицы получат хорошо обустроенное и безопасное место для занятия спортом и прогулок на воздухе. Свое мнение Сергей Собянин выразил в личном блоге.