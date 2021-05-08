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Россияне признали самым главным торжеством года 9 мая –
день, когда закончилась Великая Отечественная война. Такие данные были получены
в ходе масштабного опроса мнения граждан.
Так, 95% респондентов заявили, что День Победы – важнейший праздник. Именно такая доля опрошенных подчеркнула, что положительно относится к Параду Победы.
Примечательно, что дату разгрома фашистов жители нашей страны считают весомее одного из самых популярных торжеств. Так, свои голоса за Новый год отдали чуть меньше опрошенных – 94%. Еще 92% заявили, что их симпатии находятся на стороне празднования Дня рождения.
Кроме того, большинство опрошенных жителей нашей страны положительно относятся ко Дню защитника Отечества. За это торжество свои голоса отдали 89% людей. 90% позитивно оценивают масштабные празднования 8 Марта.
Поинтересоваться мнением россиян по поводу главных праздников года решили эксперты ресурса по поиску трудоустройства SuperJob. Как отмечает РБК, меньше всего наши сограждане расположены к празднованию Дня России (81% респондентов) и Дня народного единства (75%).
В опросе поучаствовали 1,6 тысячи россиян. Своим мнением совершеннолетние жители России поделились в период с 4 по 6 мая.
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