9 мая жители нашей страны считают весомее Нового года

Россияне признали самым главным торжеством года 9 мая – день, когда закончилась Великая Отечественная война. Такие данные были получены в ходе масштабного опроса мнения граждан.



Так, 95% респондентов заявили, что День Победы – важнейший праздник. Именно такая доля опрошенных подчеркнула, что положительно относится к Параду Победы.

Примечательно, что дату разгрома фашистов жители нашей страны считают весомее одного из самых популярных торжеств. Так, свои голоса за Новый год отдали чуть меньше опрошенных – 94%. Еще 92% заявили, что их симпатии находятся на стороне празднования Дня рождения.

Кроме того, большинство опрошенных жителей нашей страны положительно относятся ко Дню защитника Отечества. За это торжество свои голоса отдали 89% людей. 90% позитивно оценивают масштабные празднования 8 Марта.

Поинтересоваться мнением россиян по поводу главных праздников года решили эксперты ресурса по поиску трудоустройства SuperJob. Как отмечает РБК, меньше всего наши сограждане расположены к празднованию Дня России (81% респондентов) и Дня народного единства (75%).

В опросе поучаствовали 1,6 тысячи россиян. Своим мнением совершеннолетние жители России поделились в период с 4 по 6 мая.