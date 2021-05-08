Голосами детей зазвучали пронзительные стихи о военном периоде

Активисты РДШ подключились к подготовке празднования Дня Великой Победы. Благодаря их инициативе новое звучание получили знаменитые стихотворные строки, посвященные разгрому фашистов советскими войсками.



Так, в дни с 7 по 10 мая записанные детьми аудиодорожки со стихотворениями о военном периоде звучат в ряде общественных мест. Послушать пронзительные строки о Великой Отечественной войне можно в поездах дальнего следования, а также в залах ожидания воздушной гавани "Шереметьево".

В памятной акции, посвященной 76-летию со дня триумфа Красной армии, поучаствовали дети из Астраханской, Нижегородской, Курганской областей, Приморского края и других российских регионов.

Детскими голосами записаны известные каждому жителю России строки таких знаменитых поэтов, как Роберт Рождественский, Юрий Вайн, Булат Окуджава и других.

Акцией "Голос Победы" школьники еще раз хотят напомнить, насколько важно чтить подвиг наших предков и помнить об отваге русского солдата.

Активистка движения, старшеклассница из Арзамаса Светлана Кабанова подчеркнула, что стихотворения заставляют жителей России вспомнить, какую цену их прадеды отдали за Великую Победу.

Школьница из Нижегородской области Екатерина Корнилова призналась, что пронзительные строки позволяют юному поколению прочувствовать, что такое война.

Напомним, РДШ было создано по указу российского лидера Владимира Путина в 2015-м году. Цель движения – воспитать достойного гражданина Отечества.