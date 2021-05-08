В Москве прошел общероссийский конкурс сочинений "Без срока давности"

В Москве прошел общероссийский конкурс сочинений "Без срока давности"
Фото: www.pixabay.com
Школьники считают сохранение исторической памяти важнейшей задачей государства

8 мая в одном из главных столичных культурных учреждений – Музее Победы – прошла церемония вручения наград призерам общероссийского конкурса сочинений "Без срока давности". Главной задачей мероприятия является защита истории нашего Отечества. В военный период многие советские граждане стали жертвами фашистов и их приспешников, пришедших на нашу землю уничтожать мирный народ.

Одним из лучших сочинений стала работа Анастасии Пресняковой из Краснодарского края. Школьница проникновенно описала трагедию детей, которые были лишены беззаботного периода жизни из-за зверств нацистов. Настя была поражена памятником, который был посвящен малышам, отдававшим в донорских концлагерях свою кровь нацистам. В своей работе школьница напомнила сверстникам, что всех нас могло бы не быть, если бы отважный советский солдат не победил фашистов в 45-м году.

Школьница из Свердловской области Виктория Осташова в своем сочинении рассказала историю родного прадеда Родиона Ивановича Тарелкина. В то страшное время опорой семилетнему Родиону стал соседский мальчишка. Именно он помог пережить своему маленькому товарищу смерть обоих родителей: мать Родиона убило снарядом, когда она шла с завода домой. На воевавшего отца несколько месяцев до этого пришла похоронка. Мальчик по имени Боря тоже лишился матери и обрел поддержку в маленьком друге, заменившем ему семью.

Полина Рыженкова из Брянской области написала рассказ "Корочка". Пронзительное сочинение описывает историю девочки, которая уже свыклась с бесконечными обстрелами и смертями в Ленинграде, но так и не смогла привыкнуть к страшному голоду. Восьмилетний ребенок встретил войну в блокадном Ленинграде. Девочке пришлось испытать все муки голода. Это страшное чувство полностью затмило собой страх авиаударов и мысли о войне.

Автор рассказа считает, что подобного рода проекты позволяют формировать человека, достойного великой российской Родины. Патриотизм и любовь к России являются основами становления каждого гражданина нашей страны.

В памятной акции приняли участие школьники с пятых по десятые классы из России и Белоруссии. Призеры были приглашены на Парад Победы, который состоится 9 мая 2021 года на Красной площади.

Ольга ФЕДОРОВА

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