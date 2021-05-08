Натуральная подкормка благотворно скажется на урожае этого овоща

Огурцы – одно из самых любимых растений у дачников. Опытные огородники непременно сажают этот овощ у себя в теплицах. Однако порой огурцы вырастают мягкими и не сочными. Чтобы этого не допустить, можно после высадки рассады в грунт подкормить грядки крапивой.

Как использовать крапиву для удобрения овощей

Крапиву можно брать любую, но вот собирать ее нужно до того, как она зацвела, иначе можно только навредить растениям. В пластиковое ведро – металлическое лучше не брать – положить одну треть или половину крапивы. Листья и стебли залить горячей водой. Необходимо, чтобы под жидкостью оказалась вся крапива. Для этого можно использовать небольшой гнет. Затем ведро нужно закрыть крышкой или пищевой пленкой и поставить на солнечное место. Раз в день настой нужно перемешивать.

Когда появится пена и неприятный запах, значит, удобрение готово. На это примерно уйдет до 10 дней. Удобрять огурцы можно на любом этапе роста, но не чаще двух раз в 30 дней.

Плюсом окажется то, что настой можно хранить очень долго – хватит на весь сезон.

Если хотите полить корни огурцов, то 1 литр настоя нужно развести 1 литром воды. Этого объема должно хватить на один квадратный метр посадок. После нужно полить землю чистой водой.

Также крапивным раствором можно опрыскивать огурцы. Для этого настой нужно процедить. Затем смешать с водой из расчета 1 к 20. Опрыскивать листья и стебли растения нужно в пасмурную или прохладную погоду, иначе огурцы могут получить ожог от солнечных лучей.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие растения нельзя сажать рядом с огурцами.