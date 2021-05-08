Можно ли поливать растения холодной водой весной

Можно ли поливать растения холодной водой весной
Фото: Cristina Fumi/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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К каждой культуре нужен особый подход

Многие огородники считают, что поливать грядки холодной водой весной ни в коем случае нельзя. Однако некоторые дачники полагают, что это правило – миф, а на самом деле жидкость низких температур можно использовать, особенно если теплой воды на весь огород не запастись.

Считается, что растение попадает в стрессовую ситуацию, когда его поливают холодной водой. Его листочки начинают вянуть, растение медленнее растет и дает скудный урожай.

Однако есть и другое мнение. Некоторые огородники уверены, что холодная вода закаляет растение, которое адаптируется к суровой российской погоде.

Некоторые растения вполне спокойно относятся к холодной воде, но не ледяной. Такими культурами являются: картофель, чеснок, морковь, кабачки, капусту, малину, клубнику, землянику, тыкву и всю зелень. Важно лить не на корни, а между грядками.

Другие же культуры тоже можно поливать холодной водой, но тогда почву нужно укрыть мульчей. Хороший слой такой защиты предохраняет растения от переохлаждения. Убережет растения от лишнего стресса и полив утром, чтобы разница температур была не такой ощутимой, а также можно использовать способ дождевания.

К тому же, порой холодная вода полезна. Для рассады ее можно использовать, если саженцы слишком сильно выросли. 

Полина ИВАНОВА

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