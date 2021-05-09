Парад Победы в Москве: как прошла 76-я годовщина праздника - LIVE

Парад Победы в Москве: как прошла 76-я годовщина праздника - LIVE
Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В этом году мероприятие состоялось практически в привычном ключе

Сегодня, 9 мая, отмечается 76-я годовщина празднования Великой Победы. Торжественный парад на Красной площади прошел практически в привычном за последние годы формате – в прошлом году шествие пришлось перенести на июнь из-за пандемии коронавируса, 9 мая состоялась только воздушая часть. 

В этом году парад освещал новый диктор – Антон Сунцов. Он заменил скончавшегося в декабре 2020 года Евгения Хорошевцева. По площади промаршировали 37 пеших парадных расчетов, состоящих из 12 тысяч военных. После проехала механизированная колонна, в составе которой более 190 образцов военной техники. Зрителям показали новейшие танки Т-90М, "Прорывы", "Армату", боевые машины "Курганец", "Искандеры", "Буки-М3", "Панцири" и С-400.

Заключительной частью парада стал полет авиации – всего в нем приняли участие 76 самолетов и вертолетов, среди которых Ка-52, Ил-76 и Ил-78, Ту-95МС, Ту-160, Су-35С, Су-24 и другие. 

Шествие "Бессмертного полка", как и в прошлом году, провели в онлайн-режиме. 

11:20

Следом прошла авиационная часть парада. Ее удалось провести, несмотря на погодные сложности. Торжество завершилось песней военного оркестра "Победа остается молодой". Владимир Путин в беседе с журналистами отметил, что парад прошел отлично. 

10:55

На Красную площадь вывели такни Т-34. За ними последовали реактивные Т-80. Замыкающий расчет завершил пешую часть парада.

10:45

Начали торжественное шествие роты барабанщиков и Почетного караула. Позже прошла колонна юнармейцев – впервые на Параде Победы ее возглавила женщина. 

10:30

На Красной площади прозвучал Гимн России. Президент продолжил выступление, указав, что советский народ вынес нацизму исторический приговор. Он заявил, что в мире вновь пытаются поставить на вооружение многое из идеологии нацизма. Прощения и оправдания тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, нет. Путин отметил, что Россия будет твердо отстаивать собственные нацинтересы и безопасность.

10:20

Владимир Путин обратился к народу с речью. Президент отметил, что что День Победы всегда будет для России священным и россияне всегда будут помнить величественный подвиг в Победе над нацизмом, который совершил советский народ. После выступления он объявил минуту молчания в память о погибших.

10:10

Сергей Шойгу принял доклад о готовности к параду и объехал парадный строй. В начале, уже по традиции, министр обороны перекрестился.

10:00

На Красной площади появился Владимир Путин. Он поздоровался с ветеранами на трибунах. Пробили кремлевские куранты – дан старт торжественному Параду Победы. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость228567
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Гость226111
Ветеранам лучше б помогли, тем кто ещё жив. Дюрексы рваные
как нибудь без твоих советов россия обойдется свинопас,вы своих то бьете и жгете
Гость226111
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Ветеранам лучше б помогли, тем кто ещё жив. Дюрексы рваные
Гость226111
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Победобесый сатаниский ритуал. Позорники !
М
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Гостьnemez
вася ты клоун и дебил
свиноеп забыл уже как на своем *параде* картонные макеты самолетиков на пояс надевали в кукуеве и так гордо *летели* теперь можно и резиновые лодки поднять над головой на день 8 мая
живе свидомиты в срала всу
Гость226510
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Гость228516
А как там поживают РНЕ, Национал-социалистическая партия руси и герои новоросии типа нациста мильчакова?
Начнут с факелами ходить как 33 и их прикапаем
Гость228540
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what about "Peresvet", it does not feet to the Red Square?
as more migrants into the country and Europe and world wide as better.....................
Гость228516
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Гость226510
Уж точно не факельные шествия нацистов смотреть будем....
А как там поживают РНЕ, Национал-социалистическая партия руси и герои новоросии типа нациста мильчакова?
Гость226510
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Гость146
На три вещи можно смотреть бесконечно: пламя костра, струи водопада и военный парад РФ.
Уж точно не факельные шествия нацистов смотреть будем....
Гостьnemez
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Вася
опять армату на буксире тянуть будут? или солдатики толкать?
вася ты клоун и дебил
Гость228516
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Гость146
На три вещи можно смотреть бесконечно: пламя костра, струи водопада и военный парад РФ.
Правильно! Даешь бесконечный парад вместо строительства новых домов, дорог, больниц, увеличения пенсий и выплат детских пособий!
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