Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы

Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы
Сергей Собянин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Память о подвигах наших предков делает нынешние поколения сильнее, уверен мэр столицы

Сергей Собянин поздравил граждан Москвы с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне. Мэр также пожелал ветеранам долгих лет жизни, здоровья, любви и внимания от родных и близких им людей. 

В поздравлении, которое было опубликовано в личном блоге, Сергей Семенович отметил, что за 76 лет выросло уже три поколения москвичей. Однако каждый год в преддверии этой важной даты жителей столицы охватывают особые чувства. 

"Мы вспоминаем молодых парней, призывников, которые еще вчера строили планы на долгую и счастливую жизнь, а сегодня шли в свою последнюю атаку", 

– подчеркнул Собянин в своем обращении. 

Градоначальник добавил, что каждый год москвичи вспоминают об ополченцах, обычных мирных жителях, которые встали на защиту нашей Родины. Не забывают и об их женах, сестрах, подростках и стариках, которые сутками трудились на оборонных заводах. 

При этом Сергей Семенович отметил, что нам, рожденным в мирное время, очень непросто представить то, с чем пришлось столкнуться нашим отцам, дедам и прадедам. Однако помнить об их подвиге важно, потому что это делает нас сильнее, помогает лучше понимать историю России, ее прошлое, без которого нет будущего. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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