Семья бывшего президента США Барака Обамы почтила память их любимой собаки по кличке Бо.

В своем "Твиттере" экс-глава Штатов сообщил, что накануне их питомца не стало. Обама посвятил Бо три поста, в которых назвал пса "настоящим другом и верным товарищем". На протяжении 10 лет собака была рядом с семьей Обамы.

Также Бо жил в Белом доме во время президентства демократа и был известен на всю страну. При этом он терпеливо переносил всю суету, которая была связана с жизнью в Белом доме.

"Сильно лаял, но не кусался, любил летом прыгать в бассейн, был невозмутим с детьми, жил на объедки с обеденного стола и имел великолепную шерсть",

– написал Обама.

He tolerated all the fuss that came with being in the White House, had a big bark but no bite, loved to jump in the pool in the summer, was unflappable with children, lived for scraps around the dinner table, and had great hair. pic.twitter.com/1x4VOMsLGR

По словам экс-президента, Бо была рада видеть семью и в плохие, и в хорошие дни, поэтому семья экс-президента действительно нуждалась в нем. "Нам будет его очень не хватать", – подытожил демократ.

Мишель Обама также попрощалась с членом семьи. Бывшая первая леди США сообщила, что Бо боролся с раком. Она поблагодарила американцев за ту любовь, которую они проявляли по отношению к их питомцу и попросила граждан Америки обнять своих домашних животных и уделить им немного больше времени в этот день.

This afternoon was a difficult one for our family. We said goodbye to our best friend—Bo—after a battle with cancer. We are grateful for the love you showed him over the years. Please hug the furry members of your family a little closer tonight—and give them a belly rub from us. pic.twitter.com/zOk3SPABsT