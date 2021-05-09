"Нам будет его очень не хватать": Барак Обама сообщил о трагедии в семье

"Нам будет его очень не хватать": Барак Обама сообщил о трагедии в семье
Барак Обама. Фото: Ken Cedeno/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Экс-президент лишился своей собаки Бо

Семья бывшего президента США Барака Обамы почтила память их любимой собаки по кличке Бо.

В своем "Твиттере" экс-глава Штатов сообщил, что накануне их питомца не стало. Обама посвятил Бо три поста, в которых назвал пса "настоящим другом и верным товарищем". На протяжении 10 лет собака была рядом с семьей Обамы.

Также Бо жил в Белом доме во время президентства демократа и был известен на всю страну. При этом он терпеливо переносил всю суету, которая была связана с жизнью в Белом доме. 

"Сильно лаял, но не кусался, любил летом прыгать в бассейн, был невозмутим с детьми, жил на объедки с обеденного стола и имел великолепную шерсть", 

– написал Обама. 

По словам экс-президента, Бо была рада видеть семью и в плохие, и в хорошие дни, поэтому семья экс-президента действительно нуждалась в нем. "Нам будет его очень не хватать", – подытожил демократ. 

Мишель Обама также попрощалась с членом семьи. Бывшая первая леди США сообщила, что Бо боролся с раком. Она поблагодарила американцев за ту любовь, которую они проявляли по отношению к их питомцу и попросила граждан Америки обнять своих домашних животных и уделить им немного больше времени в этот день. 

Напомним, что за последние 100 лет, за исключением Дональда Трампа, у президентов США были домашние животные. У Барака Обамы было две собаки: Бо и Санни. У нынешнего главы Америки также есть две собаки. Однако в марте произошел неприятный инцидент, из-за которого пса Мейджора пришлось вывезти из Белого дома. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

наблюдатель
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Гость221082, обезьяны живут дольше собак! В данном случае к сожалению!
Сергей
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Дружба обезьяны с собакой!
Гость221082
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Жаль что умерла собака а не это черножопая скотина.
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