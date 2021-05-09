В "Единой России" поздравили россиян с Днем Победы

В "Единой России" поздравили россиян с Днем Победы
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Партийцы отметили объединяющую роль праздника

Сеекретарь генсовета Андрей Турчак и лидер "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов выразили свои поздравления с Днем Победы. Они указали, что этот праздник по-особенному объединяет всех россиян.

Как отметил Турчак, в России нет ни одной семьи, в которой не оставила бы своего следа ВОв. Благодаря предкам, 76 лет назад была поставлена точка войне, страшней которой не было в мировой истории. За это была заплачена величайшая цена, милионны людей отдали жизни, чтобы нынешнее поколение имело право жить и быть свободными. 

"Помнить об этом, ценить это, передавать память о них из поколения в поколение – наш священный долг", – приводит его слова ТАСС.

Сергей Неверов подчеркнул, что в этот день слова о победе добра над злом, свободы над рабством, жизни над смертью являются не метафорическим образом, а суровой реальностью, с которым пришлось столкнутся простому народу. 

Последствия войны, отметил он, до сих пор ощущаются – прежде всего демографические. При этом за эти годы было бесчиленное количество проявления настоящего мужества, героизма советских людей. 

Неверов указал, что память от Защитниках Отечества, прогнавших с родной земли нацистов, живет до сих пор, несмотря на то, что многих ветеранов уже нет в живых. 

"Вклад Советского Союза в разгром нацизма имел решающее значение и, по большому счету, определил дальнейшую судьбу всего мира", – подытожил он. 

Поэтому, отметил единорос, День Победы является самым важным праздником для России.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

В Японии встревожились из-за союза России и Китая в случае войны

Японцы призвали Токио наладить отношения с Москвой

Американцы намерены превратить Россию в страну времен Ельцина

Вашингтон хочет изолировать Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей