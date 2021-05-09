В "Единой России" поздравили россиян с Днем Победы

Партийцы отметили объединяющую роль праздника

Сеекретарь генсовета Андрей Турчак и лидер "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов выразили свои поздравления с Днем Победы. Они указали, что этот праздник по-особенному объединяет всех россиян.

Как отметил Турчак, в России нет ни одной семьи, в которой не оставила бы своего следа ВОв. Благодаря предкам, 76 лет назад была поставлена точка войне, страшней которой не было в мировой истории. За это была заплачена величайшая цена, милионны людей отдали жизни, чтобы нынешнее поколение имело право жить и быть свободными.

"Помнить об этом, ценить это, передавать память о них из поколения в поколение – наш священный долг", – приводит его слова ТАСС.

Сергей Неверов подчеркнул, что в этот день слова о победе добра над злом, свободы над рабством, жизни над смертью являются не метафорическим образом, а суровой реальностью, с которым пришлось столкнутся простому народу.

Последствия войны, отметил он, до сих пор ощущаются – прежде всего демографические. При этом за эти годы было бесчиленное количество проявления настоящего мужества, героизма советских людей.

Неверов указал, что память от Защитниках Отечества, прогнавших с родной земли нацистов, живет до сих пор, несмотря на то, что многих ветеранов уже нет в живых.

"Вклад Советского Союза в разгром нацизма имел решающее значение и, по большому счету, определил дальнейшую судьбу всего мира", – подытожил он.

Поэтому, отметил единорос, День Победы является самым важным праздником для России.