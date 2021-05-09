Лунный посевной календарь на неделю с 10 по 16 мая

Лунный посевной календарь на неделю с 10 по 16 мая
Фото: pixabay.com
В определенные дни от работы в огороде лучше отказаться

Для того, чтобы избежать лишних проблем с урожаем, лучше иногда обращаться к лунному календарю, который подскажет, чем заняться в огороде. 

Благоприятные дни для посадок

10 мая можно заняться посадкой всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Огурцы, помидоры, лук, сладкий перец можно сажать 15 числа. Этот же день подходит для посадки капусты, спаржи и тыквы. Также 15 мая можно посеять зелень, а начиная с 13 мая наступит благоприятное время для посадки гороха, бобов и фасоли. 

Морковь и свеклу на этой неделе лучше не сеять. Также плохой урожай дадут посаженные на этой неделе редис и редька. 

Что касается ягод, 13-16 мая можно сажать клубнику, 15 мая – малину, ежевику и крыжовник. 

Лунный календарь садовых работ на май

10 мая убывающая Луна расположится в тельце. В этот период можно заняться подстригаем деревьев и кустарников. 

11 мая будет Новолуние. Садовые работы в этот период под запретом. Позвольте себе отдохнуть, ведь, как правило, работы в огороде в этот день вряд ли порадуют результатами. 

С 12 по 14 мая Луна будет находиться в Близнецах. Займитесь удалением лишних побегов, прополкой грядок. Также полезной будет обработка от вредителей и болезней. 

На выходных займитесь пересадкой растений, подкормкой и поливами. Также можно посвятить время замачиванию семян. А вот опрыскивать растения химией 15 и 16 мая не стоит. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, можно ли поливать растения холодной водой весной. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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