В определенные дни от работы в огороде лучше отказаться

Для того, чтобы избежать лишних проблем с урожаем, лучше иногда обращаться к лунному календарю, который подскажет, чем заняться в огороде.

Благоприятные дни для посадок

10 мая можно заняться посадкой всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Огурцы, помидоры, лук, сладкий перец можно сажать 15 числа. Этот же день подходит для посадки капусты, спаржи и тыквы. Также 15 мая можно посеять зелень, а начиная с 13 мая наступит благоприятное время для посадки гороха, бобов и фасоли.

Морковь и свеклу на этой неделе лучше не сеять. Также плохой урожай дадут посаженные на этой неделе редис и редька.

Что касается ягод, 13-16 мая можно сажать клубнику, 15 мая – малину, ежевику и крыжовник.

Лунный календарь садовых работ на май

10 мая убывающая Луна расположится в тельце. В этот период можно заняться подстригаем деревьев и кустарников.

11 мая будет Новолуние. Садовые работы в этот период под запретом. Позвольте себе отдохнуть, ведь, как правило, работы в огороде в этот день вряд ли порадуют результатами.

С 12 по 14 мая Луна будет находиться в Близнецах. Займитесь удалением лишних побегов, прополкой грядок. Также полезной будет обработка от вредителей и болезней.

На выходных займитесь пересадкой растений, подкормкой и поливами. Также можно посвятить время замачиванию семян. А вот опрыскивать растения химией 15 и 16 мая не стоит.

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