Пресс-секретарь прокомментировал слова лидера о "недобитых карателях"

Во время Парада Победы на Красной площади Владимир Путин заявил, что нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет о войне. Однако, к сожалению, в настоящее время теорию исключительности нации пытаются поставить на вооружение не только радикальные группировки, но и "сборища недобитых карателей".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что именно подразумевал глава страны в своей речи. В интервью с журналистами "Говорит Москва" он указал, что в последнее время все больше активизируются неонацисты – в той же Европе, где стараются бороться с такими проявлениями.

"На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов", – отметил он.

В пример Песков привел марш дивизии СС "Галичина" в Киеве, которые накануне празднования 9 мая собрались провести шествие в Москве в честь годовщины создания. Прошедшее на Украине мероприятие, посвященное чествованию нацистского военизированного формирования, вызвало общественный резонанс в стране. Правоохранители по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как прошел Парад Победы в Москве – в материале "Утро.ру".