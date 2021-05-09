Пятидневный визит принца в России оценивается в 50 тысяч фунтов стерлингов

В Букингемском дворце очередной скандал. Британские журналисты решили провести расследование, в результате которого обвинили двоюродного брата королевы Елизаветы II Майкла Кентского в попытках заработать на продаже встречи с Владимиром Путиным.

Корреспонденты The Sunday Times под видом представителей частной компании провели личную встречу с Кентским. Он якобы сказал журналистам, которые выдавали себя за инвесторов из Южной Кореи, что его можно нанять за 10 тысяч фунтов стерлингов в день, чтобы он делал “конфиденциальные” представления администрации президента РФ. За пятидневный визит в Россию для протекции обошелся бы в 50 тысяч фунтов.

Согласно тайному расследованию, принц предложил свое одобрение в обмен на гонорар в размере 200 000 долларов. При этом друг представителя королевской семьи, маркиз Рединг, назвал принца “неофициальным послом Ее Величества в России", добавив, что напряженные отношения между Москвой и Лондоном никак не отразились на личных отношениях Владимира Владимировича и принца.

Сам Кентский опроверг обвинения, заявив, что у него нет и не было никаких особых отношений с российским президентом, подчеркнув, что их последняя встреча состоялась в 2003 году. Также принц указал, что подобные мероприятия не проводятся без ободрения посольства Британии в РФ и без содействия Российско-Британской торговой палаты.

Ранее личный врач Елизаветы II огласил причину смерти принца Филиппа.