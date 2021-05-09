Успеть загадать желание: нумеролог предупредила о важном событии в мае

Успеть загадать желание: нумеролог предупредила о важном событии в мае
Фото: pixabay.com
Уникальный день пройдет на второй неделе месяца

Если у вас есть заветная мечта, то на второй майской неделе появится подходящая дата, которая поможет воплотить ее в жизнь. Об этом рассказала нумеролог Юлия Леонова. 

Неделя с 10 по 16 мая готовит людям множество приятных сюрпризов – это будет отличное время, чтобы нормализовать отношения с близкими, друзьями, старыми знакомыми и наладить ситуацию на работе. Также появится всего один день, чтобы загадать желание. 

Нумеролог рассказала, что 10 мая лучше уделить время решению конфликтов. Принимать серьезных решений в этот день не стоит. 

11 мая – прекрасное время для реализации намеченных планов. При должном упорстве получится добиться успеха в делах. Можно заняться решением финансовых вопросов. 

12 мая нужно заняться собственным здоровьем. Откажитель от алкоголя, фастфуда и других вредных занятий. При первых признаках недомогания – обратитесь к врачу. 

13 мая нужно быть осторожными в высказываниях, поскольку они могут обернуться не в лучшую сторону. День будет благоприятным для путешествий. 

14 мая настанет заветный день – Акшая Тритья. Наступит наиболее благоприятный момент для исполнения заветных желаний. Для этого нужно прислушаться к своему внутреннему голосу и понять, чего хочется на самом деле – для надежности можно написать план желаемого на ближайшие годы. Они обязательно исполнятся.

15 мая станет отличным днем для уборки и очистки от всего ненужного. 

16 мая можно будет занянтся решением проблем и дел, которые откладывались в долгий ящик. 

Роман ИГНАТОВ

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