В съемках клипа приняли участие школьники от 10 до 17 лет

Дети из 20 регионов нашей страны исполнили песню "Аист на крыше". Выступление было посвящено 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Инициаторами этот акции, проведенной во имя сохранения памяти о героях войны, выступили участники Всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Активисты и артисты детских творческих коллективов записали клип-манифест против войны. Съемки проводились при поддержке Центра творческого развития "Республика KIDS".

В клипе снялись дети от 10 по 17 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, Брянской, Ленинградской, Свердловской, Смоленской, Вологодской, Тамбовской, Архангельской, Рязанской, Мурманской, Ростовской, Белгородской и Волгоградской областей, Приморского, Краснодарского и Забайкальского краев, Республик Ингушетия и Татарстан.

Сейчас к акции также присоединяются и другие участники "Большой перемены", которые вместе со своими друзьями и одноклассниками тоже поют песню "Аист на крыше" в своих городах.