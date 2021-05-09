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Дети из 20 регионов нашей страны исполнили песню "Аист на крыше". Выступление было посвящено 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Инициаторами этот акции, проведенной во имя сохранения памяти о героях войны, выступили участники Всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".
Активисты и артисты детских творческих коллективов записали клип-манифест против войны. Съемки проводились при поддержке Центра творческого развития "Республика KIDS".
В клипе снялись дети от 10 по 17 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, Брянской, Ленинградской, Свердловской, Смоленской, Вологодской, Тамбовской, Архангельской, Рязанской, Мурманской, Ростовской, Белгородской и Волгоградской областей, Приморского, Краснодарского и Забайкальского краев, Республик Ингушетия и Татарстан.
Сейчас к акции также присоединяются и другие участники "Большой перемены", которые вместе со своими друзьями и одноклассниками тоже поют песню "Аист на крыше" в своих городах.
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