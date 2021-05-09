Дети из разных регионов России хором исполнили песню "Аист на крыше" в честь Дня Победы

Дети из разных регионов России хором исполнили песню "Аист на крыше" в честь Дня Победы
Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В съемках клипа приняли участие школьники от 10 до 17 лет

Дети из 20 регионов нашей страны исполнили песню "Аист на крыше". Выступление было посвящено 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Инициаторами этот акции, проведенной во имя сохранения памяти о героях войны, выступили участники Всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". 

Активисты и артисты детских творческих коллективов записали клип-манифест против войны. Съемки проводились при поддержке Центра творческого развития "Республика KIDS". 

В клипе снялись дети от 10 по 17 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, Брянской, Ленинградской, Свердловской, Смоленской, Вологодской, Тамбовской, Архангельской, Рязанской, Мурманской, Ростовской, Белгородской и Волгоградской областей, Приморского, Краснодарского и Забайкальского краев,  Республик Ингушетия и Татарстан.

Сейчас к акции также присоединяются и другие участники "Большой перемены", которые вместе со своими друзьями и одноклассниками тоже поют песню "Аист на крыше" в своих городах. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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