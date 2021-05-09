Ставший известным после инцидента с Навальным экс-главврач бесследно пропал

Мужчина ушел на охоту и не вернулся

Под Омском, в Большеуковском районе, пропал Александр Мураховский – бывший главврач больницы, куда попал оппозиционер Алексей Навальный после случая в самолете. Об этом сообщают местные СМИ.

7 мая министр здравоохранения области около 16:00 отправился в лес на квадроцикле, чтобы похотиться. Спустя некоторое время он перестал выходить на связь, пишет "Московский комсомолец в Омске". Знакомые пытались найти его самостоятельно всю ночь, о пропаже заявили в полицию только 8 мая около часа дня.

Сперва сообщалось, что разыскивают некоего мужчину – личность пропавшего не разглашалась. Позже стало известно, что потерялся глава Минздрава. Это подтвердили журналистам несколько источников.

Сейчас к поиску задействовали личный состав пункта полиции "Большеуковский", росгвардейцев, охотинспекторов и местных жителей, однако операцию осложняет трудодоступная местность и заболоченные участки. Также в Омск приехали допсилы полицейских, росгвардейцев и спасателей, задействуют вертолеты.

Напомним, Мураховский был главврачом больницы скорой помощи в Омске, куда в конце августа доставили Алексея Навального. Через несколько месяцев его назначили главой Министерства здравоохранения Омской области.