Сила ударов будет достигать 6 баллов

Совсем скоро метеозависимых людей ждет непростое испытание. 12 мая ожидается начало одной из мощнейших за 2021 год магнитных бурь.

По прогнозам, магнитные колебания продлятся 5 дней – до 17 мая. При этом в пика буря достигнет 13 и 14 мая. В эти дни сила ударов может достигать 6 баллов. В остальные дни колебания магнитного поля, по предварительным оценкам, составят 4 балла.

Людям, которые страдают от магнитных бурь, стоит заранее позаботиться о своем здоровье. Метеозависимые могут почувствовать недомогание. Например, могут дать о себе знать головные боли, тошнота, снижение артериального давления. Чтобы избежать серьезных проблем, прислушивайтесь к своему организму, измеряйте пульс и давление. Также не забывайте принимать необходимые лекарства.

Еще одним последствием магнитной бури может стать повышенная раздражительность и утомляемость. Чтобы избежать этого, принимайте успокоительные средства. Врачи также рекомендуют на время отказаться от приема кофе, заменив его чаем с ромашкой или мятой.

Также нормализовать состояние помогут длительные прогулки на свежем воздухе и полноценный сон. Но все-таки лучше ограничить свою активность и на время отложить дела, которые требуют высокой концентрации.