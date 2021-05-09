Уже через пару дней: метеозависимых предупредили о сильнейшей магнитной буре

Уже через пару дней: метеозависимых предупредили о сильнейшей магнитной буре
Фото: pixabay.com
Сила ударов будет достигать 6 баллов

Совсем скоро метеозависимых людей ждет непростое испытание. 12 мая ожидается начало одной из мощнейших за 2021 год магнитных бурь. 

По прогнозам, магнитные колебания продлятся 5 дней – до 17 мая. При этом в пика буря достигнет 13 и 14 мая. В эти дни сила ударов может достигать 6 баллов. В остальные дни колебания магнитного поля, по предварительным оценкам, составят 4 балла. 

Людям, которые страдают от магнитных бурь, стоит заранее позаботиться о своем здоровье. Метеозависимые могут почувствовать недомогание. Например, могут дать о себе знать головные боли, тошнота, снижение артериального давления. Чтобы избежать серьезных проблем, прислушивайтесь к своему организму, измеряйте пульс и давление. Также не забывайте принимать необходимые лекарства.

Еще одним последствием магнитной бури может стать повышенная раздражительность и утомляемость. Чтобы избежать этого, принимайте успокоительные средства. Врачи также рекомендуют на время отказаться от приема кофе, заменив его чаем с ромашкой или мятой. 

Также нормализовать состояние помогут длительные прогулки на свежем воздухе и полноценный сон. Но все-таки лучше ограничить свою активность и на время отложить дела, которые требуют высокой концентрации. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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