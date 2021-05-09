Найден квадроцикл пропавшего экс-главврача Омской области

Неподалеку от места заметили двух медведей

Во время спасательной операции под Омском удалось найти квадроцикл пропавшего министра здравоохранения области Александра Мураховского. Обнаружить транспортное средство смогли с беспилотников, которые также заметили неподалеку двух медведей.

Бывший глава больницы скорой помощи, куда в августе попал Алексей Навальный, по данным Life Shoot, сообщал по рации, что застрял и намерен дальше пойти по лесу пешком, но в какую сторону долго не мог понять. Сейчас его разыскивают около 60 человек с привлечением вертолетов.

Мураховский ушел на охоту 7 мая, о его пропаже сообщили в полицию на следующие сутки.