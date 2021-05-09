Найден квадроцикл пропавшего экс-главврача Омской области

Неподалеку от места заметили двух медведей

Во время спасательной операции под Омском удалось найти квадроцикл пропавшего министра здравоохранения области Александра Мураховского. Обнаружить транспортное средство смогли с беспилотников, которые также заметили неподалеку двух медведей. 

Бывший глава больницы скорой помощи, куда в августе попал Алексей Навальный, по данным Life Shoot, сообщал по рации, что застрял и намерен дальше пойти по лесу пешком, но в какую сторону долго не мог понять. Сейчас его разыскивают около 60 человек с привлечением вертолетов. 

Мураховский ушел на охоту 7 мая, о его пропаже сообщили в полицию на следующие сутки. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Финны назвали предполагаемое место войны с Россией

Разведка заявила о готовности Москвы применить войска

Определен преемник власти после гибели Лукашенко

В такой ситуации в стране введут военное положение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей