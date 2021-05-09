Найден квадроцикл пропавшего экс-главврача Омской области

Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
769 новости
Во время спасательной операции под Омском удалось найти квадроцикл пропавшего министра здравоохранения области Александра Мураховского. Обнаружить транспортное средство смогли с беспилотников, которые также заметили неподалеку двух медведей.
Бывший глава больницы скорой помощи, куда в августе попал Алексей Навальный, по данным Life Shoot, сообщал по рации, что застрял и намерен дальше пойти по лесу пешком, но в какую сторону долго не мог понять. Сейчас его разыскивают около 60 человек с привлечением вертолетов.
Мураховский ушел на охоту 7 мая, о его пропаже сообщили в полицию на следующие сутки.
Разведка заявила о готовности Москвы применить войска
В такой ситуации в стране введут военное положение