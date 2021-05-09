Омского министра здравоохранения нашли

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Бывшего главврача больницы скорой помощи в Омске Александра Мураховского удалось найти после почти трех суток поисков.
Как сообщили "Открытые медиа" со ссылкой на представителя поискового отряда "Лиза Алерт", министр здравоохранений Омской области жив, однако подробностей о его состоянии нет.
Ранее сообщалось, что был найден квадроцикл чиновника, на котором он отправился на охоту. Мужчина не смог вытянуть зястрявшее в грязи транспортное средство и стал добираться обратно пешком.
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