Омского министра здравоохранения нашли

Пока подробных сведений о случившемся нет

Бывшего главврача больницы скорой помощи в Омске Александра Мураховского удалось найти после почти трех суток поисков.

Как сообщили "Открытые медиа" со ссылкой на представителя поискового отряда "Лиза Алерт", министр здравоохранений Омской области жив, однако подробностей о его состоянии нет.

Ранее сообщалось, что был найден квадроцикл чиновника, на котором он отправился на охоту. Мужчина не смог вытянуть зястрявшее в грязи транспортное средство и стал добираться обратно пешком.