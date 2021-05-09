Омского министра здравоохранения нашли

Пока подробных сведений о случившемся нет

Бывшего главврача больницы скорой помощи в Омске Александра Мураховского удалось найти после почти трех суток поисков. 

Как сообщили "Открытые медиа" со ссылкой на представителя поискового отряда "Лиза Алерт", министр здравоохранений Омской области жив, однако подробностей о его состоянии нет.

Ранее сообщалось, что был найден квадроцикл чиновника, на котором он отправился на охоту. Мужчина не смог вытянуть зястрявшее в грязи транспортное средство и стал добираться обратно пешком. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Финны назвали предполагаемое место войны с Россией

Разведка заявила о готовности Москвы применить войска

Определен преемник власти после гибели Лукашенко

В такой ситуации в стране введут военное положение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей