Очередные обвинения могут стать поводом для введения новых санкций против Москвы

Группа хакеров совершила атаку на крупнейшую в США трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Об этом сообщили представители компании, отметив, что злоумышленники похитили около 100 гигабайт данных.

Позже СМИ указали, что к произошедшему может быть причастна группировка DarkSide, которая планировала заняться вымогательством денег у компании. Assosiated Press подчеркивало, что команда хакеров действует с середины 2020 года – за это время она ни разу не напала на страны постсоветского пространства. Высокопоставленые лица в США утвержают, что группировка связана с Россией, передает "Интерфакс" со ссылкой на CNN.

Хакерская атака на Colonial Pipline 7 мая привела к немедленной приостановке деятельности компании, которая, к слову, поставляла около 45% бензина и дизельного топлива для потребления на восточном побережье Америки. Перебои с поставками возникли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Вирджинии, Флориде, Арканзасе, Техасе и Миссисипи.

В связи с возникшей ситуацией Министерство транспорта США объявило режим черезвычайной ситуации, передает РИА "Новости". Специалисты полагают, что на восстановление работы трубопроводов может потребоваться несколько дней. Пока основные линии остаются отключенными, " чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Работают только мелкие линии между терминалами и пунктами доставки.

Перебои с топливными поставками привели к росту цен на нефть эталонных марок в Соединенных Штатах. К примеру, стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на примерно 0,5% или 0,36$ к утру 10 мая, по сравнению с данными закрытия предыдущей сессии на лондонской бирже.

Ранее США ввели санкции против России за хакерскую атаку на SolarWinds, из-за которой взлому были подвергнуты около сотни правительственных сайтов. При этом американская сторона не представила доказательств, что к произошедшему причастна Москва.