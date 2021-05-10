К шествию присоединились миллионы человек

"Бессмертный полк" стал одним из важнейших торжественных мероприятий для наших сограждан. Всего о своем желании принять участие в траурном, но победоносном онлайн-событии заявили порядка пяти миллионов человек.



Организаторы акции сообщили, что накануне вечером, 9 мая, прием анкет на участие в мероприятии был завершен. Число прошлогодних участников удвоилось: в 2020-м году к акции подключились 2,5 миллиона анкет, в 2021-м принять участие в онлайн-шествии пожелали еще столько же людей.

Как отмечает "Интерфакс", анкеты, которые прогрузились в систему до 10 утра 7-ого мая, были в трансляции от 9 мая. Заявки, загруженные после этого времени и одобренные модераторами, попадут в виртуальное шествие воинов Великой Отечественной войны после Дня Победы на официальном сайте акции и в соцсетях.

В каждом российском субъекте акция будет проводиться разное количество времени – это зависит от числа поданных анкет.

Решение провести ставшее традицией шествие "Бессмертного полка" в онлайн-формате было продиктовано сложной ситуацией, вызванной обширным распространением коронавирусной инфекции. Если благоприятные прогнозы сбудутся, уже 24 июня люди смогут лично выйти на улицы с портретами своих героев.