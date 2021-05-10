Энергия человека в такой период обнуляется

Нередко люди покидают этот мир незадолго до празднования собственного дня рождения или прямо в торжественную дату. Кому-то подобного рода трагедии могут показаться простым стечением обстоятельств. Однако опытная ведьма Алена Полынь утверждает, что для печальных событий есть мистические предпосылки.



Многие известные деятели искусств отправились на тот свет в день рождения. Таким трагическим образом сложилась судьба легендарного английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, выдающегося итальянского живописца эпохи Возрождения Рафаэля Санти, знаменитого шведского кинорежиссера Ингмара Бергмана и других. Эти известные всему миру деятели умерли либо прямо в день своего рождения, либо в ближайшие к торжеству даты.

По словам ворожеи, люди часто расстаются с жизнью примерно за месяц до праздничного мероприятия или в 40-дневный период после него. Медиум утверждает, что такие трагедии, в первую очередь, связаны с открытием "врат к роду".

Вблизи дня рождения человек растрачивает данную ему на год жизни энергию. Для того чтобы получить новый заряд, необходимо некоторое время. В этот период люди особенно уязвимы. Их связь с родом многократно усиливается, что ставит человека на грань между жизнью и смертью.

Именно поэтому люди часто находятся в депрессивном состоянии накануне и после дня рождения. В беседе с журналистами "Пятого канала" Алена посоветовала именинникам отказаться от дальних поездок на праздник, не злоупотреблять алкоголем и бдительно следить за своим здоровьем в обозначенный период.