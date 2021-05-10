Омские власти подтвердили обнаружение пропавшего главы Минздрава региона

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Пропавшего несколько дней назад министра здравоохранение Омской области Александра Мураховского нашли неподалеку от села Баслы. Ему удалось самостоятельно выбраться из леса. Об этом сообщают СМИ.
Сразу после обнаружения чиновника госпитализировали в больницу Большеуковского района. По сообщению пресс-службы администрации региона, его состояние нормальное, пишет ТАСС.
Напомним, Мураховский пропал во время охоты 7 мая. Мужчина застрял на квадроцикле в лесу и отправился обратно пешком. На следующий день в полуцию поступило заявление о его пропаже.
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