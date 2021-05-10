Омские власти подтвердили обнаружение пропавшего главы Минздрава региона

Омские власти подтвердили обнаружение пропавшего главы Минздрава региона
Александр Мураховский. Фото: кадр youtube.com
Экс-главврач самостоятельно вышел к людям из леса

Пропавшего несколько дней назад министра здравоохранение Омской области Александра Мураховского нашли неподалеку от села Баслы. Ему удалось самостоятельно выбраться из леса. Об этом сообщают СМИ. 

Сразу после обнаружения чиновника госпитализировали в больницу Большеуковского района. По сообщению пресс-службы администрации региона, его состояние нормальное, пишет ТАСС. 

Напомним, Мураховский пропал во время охоты 7 мая. Мужчина застрял на квадроцикле в лесу и отправился обратно пешком. На следующий день в полуцию поступило заявление о его пропаже. 

Роман ИГНАТОВ

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