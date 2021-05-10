В Великих Луках разгорелся скандал из-за презента герою войны

День Победы стал одним из главных праздников для жителей нашей страны. В эту дату россияне вспоминают героев, отважно бросившихся на защиту Родины. Однако некоторые проявления внимания кому-то кажутся оскорбительными. Так, на следующий день после 9 Мая родственники одного из ветеранов пожаловались на подарок, который администрация Великих Лук преподнесла пожилому герою.



Один из близких людей труженицы тыла решил обнародовать скандальное происшествие. В социальной сети появилась фотография с перечнем продуктов, входивших в подарочный набор. По мнению родственника, ассортимент, которым ветерану предложили отпраздновать Великий день, является плевком в сторону человека, приложившего огромные усилия для общей победы советского народа.

Так, труженице тыла презентовали по 350 граммов торта бисквитного и ванильных баранок, а также рыбные консервы, ливерную колбасу и чай.

Родственники были до глубины души оскорблены подобным отношением к их героической бабушке. В итоге презент отправили на помойку.

"Весь набор был выброшен в мусорный бак", – публикует слова родного человека ветерана группа "Подслушано Великие Луки".

В комментариях люди не стали себя сдерживать и тоже поделились мнением на этот счет.

"Действительно, лучше бы ничего не давали, чем такая издевка", "Это набор для бомжа, которому тоже хочется День Победы отметить, но нечем", "Позор", – пишут неравнодушные.

Напомним, недавно большинство россиян заявили, что считают День Победы самым важным праздником для страны.