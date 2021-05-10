Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
День Победы стал одним из главных праздников для жителей
нашей страны. В эту дату россияне вспоминают героев, отважно бросившихся на
защиту Родины. Однако некоторые проявления внимания кому-то кажутся
оскорбительными. Так, на следующий день после 9 Мая родственники одного из
ветеранов пожаловались на подарок, который администрация Великих Лук
преподнесла пожилому герою.
Один из близких людей труженицы тыла решил обнародовать скандальное происшествие. В социальной сети появилась фотография с перечнем продуктов, входивших в подарочный набор. По мнению родственника, ассортимент, которым ветерану предложили отпраздновать Великий день, является плевком в сторону человека, приложившего огромные усилия для общей победы советского народа.
Так, труженице тыла презентовали по 350 граммов торта бисквитного и ванильных баранок, а также рыбные консервы, ливерную колбасу и чай.
Родственники были до глубины души оскорблены подобным отношением к их героической бабушке. В итоге презент отправили на помойку.
"Весь набор был выброшен в мусорный бак", – публикует слова родного человека ветерана группа "Подслушано Великие Луки".
В комментариях люди не стали себя сдерживать и тоже поделились мнением на этот счет.
"Действительно, лучше бы ничего не давали, чем такая издевка", "Это набор для бомжа, которому тоже хочется День Победы отметить, но нечем", "Позор", – пишут неравнодушные.
Напомним, недавно большинство россиян заявили, что считают День Победы самым важным праздником для страны.
Разведка заявила о готовности Москвы применить войска
Вооружение могло предназначаться для хуситов в Йемене