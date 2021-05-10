Существует три основных способа высаживания культуры

Кажется, что посев моркови является чуть ли на самым простым для огородников – выкопал лунки, засыпал семена, полил и ждешь. Однако существуют хитрости, которые помогают увеличить урожайность культуры. Для этого нужно соблюсти несколько нюансов.

Когда правильно сажать морковь по сроку

Выбирать период посадки культуры следует по срокам созревания. К примеру, раннеспелая морковка зреет в период около 90 дней. Среднеспелой требуется около 110-120, среднепоздней до 140, а поздней от 150 и больше. Лучше всего высаживать растение в конце апреля и весь май, ориентируясь на срок созревания. С посадкой скороспелой можно немного повременить, уделив в превую очередь внимание долгозреющим сортам.

Как выбирать место для посадки моркови

Выбор места будет иметь чуть ли не решающую роль в качестве урожая моркови. Важно учитывать освещение – тень или полутень помещают созреванию плодов, состояние грунта – почва должна быть рыхлой, легкой и с нейтральной кислотностью. Высаживать морковку в твердую почву не рекомендуется, поскольку это будет мешать здоровому росту корнеплодов.

Сажать морковь в грунт можно после выращивания на этом же месте томатов, перцев, картофеля, бобовых и злаков. Лучшим соседом станет лук. А вот сажать в почву морковь после выращивания сельдерея и пастернака не стоит.

Способы посева моркови

Первый способ – семена на ленте. Для этого семена приклеивают к специальной ленте, соблюдая растояние в 5 см. Затем ее помещают в лунку, глубиной около 2 см и присыпают землей – примерно на 1,5 см.

Второй способ – дражирование. На семена наносится специальная цветная пленка, которая будет защищать от вредителей. О поливе не нужно будет беспокоится еще около 3 недель после посева, поскольку такая защита также удерживает воду. Гранулы раскладываются в борозды на расстояние около 3 см, после чего присыпаются грунтом.

Третий способ – щепоточный. Щепотку семян засыпают в лунки, между которыми соблюдается расстояние примерно в 6 см. Почвой хороешенько прибиваем лунки, заливаем водой.