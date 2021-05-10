Как омский министр здравоохранения провел три дня в лесу: появились подробности

Чиновнику удалось выжить благодаря стечению обстоятельств

Пропавший 7 мая экс-главврач больницы скорой помощи в Омске Александр Мураховский смог самостоятельно выбраться из леса. Еще во время спасательной операции не было понятно, получится ли найти чиновника живым – неподалеку от найденного квадроцикла поисковики заметили двух медведей. Как удалось выжить министру здравоохранения в тяжелопроходимой местности удалось разузнать СМИ.

Телеграм-канал "База" выдал подробности происходившего с Мураховским с 7 по 10 мая. Оказалось, что бывший главврач поехал в лес в составе группы людей на квадроциклах – он был замыкающим. Во время пути его транспортное средство наехало на березу, пришлось остановиться и попытаться выбраться. В этот момент остальные поехали дальше. Министр решил связаться с группой по рации, отошел, чтобы найти подходящее место для поиска сигнала, но сбился с пути. Пришлось идти куда глаза глядят.

Телефона с собой у Мураховского не было – он посчитал, что брать его бессмыслено, поскольку сигнал в лесу поймать и так не получится. Спустя время он нашел какой-то вагончик и остался на время в нем. Министр смог найти "чойс" – омичи так называют пакеты с едой быстрого приготовления, – перекусить, растопить буржуйку и вскипятить чайник. На утро, 8 мая, он пошел в путь.

"Мураховский рассказал, что видел над собой пролетающий вертолёт. Министр кричал, махал руками, но спасатели его не заметили. Возможно, потому, что одежда на нём была серая и Александр сливался с болотистой местностью", – пишут в телеграм-канале.

Всего глава областного минздрава отошел от оставленного квадроцикла на 45 километров. Ночь с 9 на 10 мая он провел под деревом – температура в тот момент была около плюс пяти градусов.

Больше всего Мураховского настораживали следы, на которые он натыкался по пути и, как оказалось, министру крупно повезло. Из-за природных пожаров на болотах в Омской области он шел по горелой земле, хищники попросту не смогли почуствовать запах человека.

Источники рассказали "Базе", что экс-главврача могли найти значительно раньше. Для этого ему нужно было не отходить от квадроцикла и надеть на себя что-то яркое. Также Мураховский чудом умудрился пройти мимо заимки Поспелово 9 мая, из-за чего пришлось коротать ночь в лесу, прислонившись к березе.

Напомним, Александр Мураховский вышел к деревне Баслы утром, 10 мая, после чего его отвезли в больницу.