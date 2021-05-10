Британцы отреагировали: Путин заменил одно слово во время речи на Параде Победы - СМИ

Британцы отреагировали: Путин заменил одно слово во время речи на Параде Победы - СМИ
Владимир Путин. Кадр: youtube.com
Из-за решения президента кардинально сменился весь посыл сказанного

Британское издание Daily Mail заявило, что во время своего подравления россиян с праздником Великой Победы Владимир Путин отошел от изначального варианта текста речи, заменив лишь одно слово, которое кардинально поменяло смысл высказывания. Произнесенное президентом России вызвало бурную реакцию среди британцев.

Авторы издания заявили, что сперва Владимир Путин должен был отметить единство советского народа во время борьбы с фашизмом. Однако в последний момент президеынт по собственному желанию решил заменить слово "един" на "один", произнеся в результате следуещее:

"В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе". 

Британцы остро восприняли слова, сказанные главой России на Красной площади. Многие отметили, что Советский Союз в действительности внес решающий вклад в борьбу с нацизмом.

"Извините, патриоты, но он прав. Мы воевали с одним и тем же врагом. Россия в одиночку сражалась и выиграла свою часть войны.Сегодняшним политкорректным куклам это может не очень нравиться, но это правда", – написал один из пользователей.

"Я уверен, что без огромных усилий со стороны России исход войны был бы другим. Свободный мир в огромном долгу перед Россией за ее жертвы, и ее решающий вклад в победу требует большего признания", " Что ж, мы практически делаем то же самое. Американцы вскочили в последний момент и говорят, что мы всех спасли. Советы потеряли миллионы жизней. Русский народ должен помнить и гордиться своим вкладом и жертвами", – отметили другие.

Однако такую точку зрения поддержали не все.

"Очевидно, Путин извлек уроки у первоклассного лжеца – Трампа. Если бы мы не оказали материально-техническую поддержку, они, вероятно, проиграли бы. Это не для того, чтобы унижать выдающееся мужество русского народа, он доблестно сражался, теряя миллионы. Победа в войне была совместным усилием, если бы англичане не проявили такой храбрости, Германия победила бы их, закончив войну в пользу русских – Уинстон был выдающимся премьер-министром", – посчитали британцы.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость229152
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Все правильно сказал ВВП, они тоже ,запад, только себя чувствубт, а либерду прокуренную и убийц хохлов пошли темным лесом бабочек ловить ,не их ума дело
Гость230375
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Гость 201345
К полковнику никто не едит...
Но если позовёт, то на всех четверых конечностях побегут... :-)
Гость 201345
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К полковнику никто не едит...
Гость219494
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так и было по большому счету- советский народ один противостоял фашизму, остальные либо подминались, либо отсиживались, за океаном, но были и худшие из них которые заражались идеями фашизма, такие как бандера и шухевич
Гость230236
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Гость226111
Путин <цензура>
Заткни свой вонючий рот, бандеровец.
крым наш
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Гость226111
Путин <цензура>
путин для каклов БОГ!!!
Гость226111
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Путин <цензура>
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