Один предмет с кухни облегчит жизнь домохозяек

Ежедневная глажка одежды для многих женщин стала настоящим кошмаром. Россиянки проводят немало часов перед гладильной доской, приводя в порядок одежду и постельное белье для всех домочадцев. Тщательно выглаженный наряд – залог достойного вида успешного человека. Так что полностью отказаться от утюга не получится, однако можно серьезно сократить время рутинного процесса.



В этом деле домохозяйкам поможет простая фольга. Этот предмет частенько используется для запекания ароматных блюд или хранения продуктов. Кроме того, металлический лист характеризуется отличной теплопроводностью. Именно это качество фольги поможет россиянкам ускорить процесс глажки. Все дело в том, что жар утюга будет отражаться от металлического листа: таким образом одновременно будут проглажены обе стороны одежды.

Пошаговая инструкция

В первую очередь, необходимо избавить доску от тканевого чехла.

Теперь раскладываем металлические листы на гладильную поверхность.

Снова надеваем чехол поверх фольги.

Теперь осталось в обычном режиме прогладить одежду или постельное белье.

За счет этой простой хитрости процедура глажки займет в два раза меньше времени. Ведь за один раз прогладятся верхняя и нижняя стороны.

Здесь также нужно обратить внимание на деликатные ткани: шелк, шифон и другие. Их следует гладить в режиме отпаривания на расстоянии порядка пяти сантиметров от ткани.

К слову, если утюг сломался, экстренно прогладить одежду можно с помощью сковороды. В этом случае ткань нужно немного увлажнить, разогреть сковороду и обернуть ее фольгой. Такой самодельной конструкцией можно спокойно прогладить даже сильно смятую одежду.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как очистить утюг за пару минут.