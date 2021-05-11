В Москве выразили опасения из-за лабораторий у границ страны

В Совете безопасности РФ оценили вероятные последствия действий военных биологов Штатов и НАТО.



Как отметил первый замсекретаря Совбеза Юрий Аверьянов, в лабораториях, которые размещаются у границ нашей страны, могут якобы допустить ошибку. В итоге микробы, которые несут смертельную опасность, попадут в окружающую среду. Такая "утечка" обернется массовым поражением россиян и жителей соседних государств, предупредил Аверьянов в беседе с РИА Новости.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев ранее подчеркнул, что рядом с границами нашей страны, а также КНР, появляется все больше биолабораторий, которые контролирует Америка. В Москве не исключают, что в этих лабораториях занимаются разработкой биооружия. Как отмечал Патрушев, на территориях по соседству наблюдаются вспышки болезней, которые для этих мест нетипичны. Западная сторона при этом утверждает, что у границ России работают "мирные санэпидстанции".