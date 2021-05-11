"Ошибка" военных биологов НАТО может обернуться массовым поражением россиян – Совбез

"Ошибка" военных биологов НАТО может обернуться массовым поражением россиян – Совбез
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
В Москве выразили опасения из-за лабораторий у границ страны

В Совете безопасности РФ оценили вероятные последствия действий военных биологов Штатов и НАТО.

Как отметил первый замсекретаря Совбеза Юрий Аверьянов, в лабораториях, которые размещаются у границ нашей страны, могут якобы допустить ошибку. В итоге микробы, которые несут смертельную опасность, попадут в окружающую среду. Такая "утечка" обернется массовым поражением россиян и жителей соседних государств, предупредил Аверьянов в беседе с РИА Новости.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев ранее подчеркнул, что рядом с границами нашей страны, а также КНР, появляется все больше биолабораторий, которые контролирует Америка. В Москве не исключают, что в этих лабораториях занимаются разработкой биооружия. Как отмечал Патрушев, на территориях по соседству наблюдаются вспышки болезней, которые для этих мест нетипичны. Западная сторона при этом утверждает, что у границ России работают "мирные санэпидстанции".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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