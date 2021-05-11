Как избавиться от муравьев и тли в огороде и саду: проверенные способы

Как избавиться от муравьев и тли в огороде и саду: проверенные способы
Фото: Valery Lukyanov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Ни особого труда, ни больших затрат для этого не понадобится

Не секрет, что тля и муравьи наносят большой ущерб огородным растениям. а также плодовым деревьям и кустарникам. Поэтому нужно знать, как избавиться от этих вредителей.

Для этого есть два проверенных давних способа. Ни особого труда, ни больших затрат не потребуется: все делается быстро и дешево.

Как избавиться от муравьев

Чтобы удалить жилища этих насекомых, а значит, и их самих, достаточно использовать раствор из  нашатыря. Надо 10 мл этого спирта смешать с 1 л воды (делать это следует на улице) и медленно полить муравейник, находящийся близко к растениям. Если же он на удалении, то раствор нужно сделать более (в пять – десять раз) концентрированным.

Муравьи уйдут. А если еще немного останутся, то полив следует повторить: на расстоянии – сразу, близко к растениям – через семь дней.

Как спасти огород и сад от тли

Химия тут не понадобится. Следует всего лишь приготовить средство для опрыскивания. Для этого растворить 50 г молотого красного перца в 1 л воды. Затем поставить на огонь и, помешивая, довести до кипения.

Далее снять с плиты и оставить на ночь. Утром, процедив раствор, смешать его с теплой водой в соотношении 1 к 4. После этого залить в емкость с рассеивателем и опрыскать растения. Тля исчезнет сразу.

На все про все будет истрачено не более 120 руб. и  минимум времени. Зато вредители больше не станут наносить ущерб огороду и саду.

Ранее "Утро.ру" писало, как избавиться от тли на деревьях и кустарниках. После применения такого народного способа вредители исчезнут уже на следующий день.

Полина ДОРОЖКИНА

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