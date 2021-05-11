Интервью RT с известным вирусологом Львовым заблокировали на YouTube

Телеканал обвинили в распространении "недостоверной медицинской информации"

Видеохостинг YouTube заблокировал интервью телеканала с вирусологом Дмитрием Львовым. Как говорится в уведомлении, которое администрация ресурса прислала RT, в материале якобы содержится "недостоверная медицинская информация". При этом конкретных примеров, какие именно данные посчитали недостоверными, видеохостинг не приводит.

"...что именно им не понравилось в видео, не уточняется",

- сообщает RT в своем телеграм-канале.

Интервью в течение недели удалят с YouTube. Отмечается, что ранее видео с легендарным советским вирусологом заблокировали также на английском канале.