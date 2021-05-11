Интервью RT с известным вирусологом Львовым заблокировали на YouTube

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Видеохостинг YouTube заблокировал интервью телеканала с вирусологом Дмитрием Львовым. Как говорится в уведомлении, которое администрация ресурса прислала RT, в материале якобы содержится "недостоверная медицинская информация". При этом конкретных примеров, какие именно данные посчитали недостоверными, видеохостинг не приводит.
"...что именно им не понравилось в видео, не уточняется",
- сообщает RT в своем телеграм-канале.
Интервью в течение недели удалят с YouTube. Отмечается, что ранее видео с легендарным советским вирусологом заблокировали также на английском канале.
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