Интервью RT с известным вирусологом Львовым заблокировали на YouTube

Интервью RT с известным вирусологом Львовым заблокировали на YouTube
Фото: Thiago Prudencio/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Телеканал обвинили в распространении "недостоверной медицинской информации"

Видеохостинг YouTube заблокировал интервью телеканала с вирусологом Дмитрием Львовым. Как говорится в уведомлении, которое администрация ресурса прислала RT, в материале якобы содержится "недостоверная медицинская информация". При этом конкретных примеров, какие именно данные посчитали недостоверными, видеохостинг не приводит.

"...что именно им не понравилось в видео, не уточняется",

 сообщает RT в своем телеграм-канале.

Интервью в течение недели удалят с YouTube. Отмечается, что ранее видео с легендарным советским вирусологом заблокировали также на английском канале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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