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Каждый садовод знает, что смородина, в общем, неприхотливое растение. Вырастить ее и получить богатый урожай вкусных ягод можно, только следует не допускать нескольких распространенных ошибок.
За такими кустарниками нужно ухаживать. Делать это надо правильно с самого начала – от момента, когда принято решение купить саженец.
Главные ошибки при выращивании смородины
Первой является выбор импортного сорта. Заграничные плохо приживутся в нашем климате, в отличие от тех, что выведены местными питомниками.
Вторая ошибка – определять качество саженца по длине стеблей. Хорошо приспособится и вырастет тот, у которого крепкие и развитые корни.
Третьим способом погубить растение будет посадка в месте, где мало света и тесно. Черной смородине необходима еще и определенная влажность почвы.
Четвертым нарушением будет неподготовленность грунта. Чтобы избежать такого, надо за две недели до посадки выкопать ямы, по объему в два раза превышающие корневую систему куста и оставить их открытыми. Затем на дно каждой из них засыпать удобрение, которое готовиться из 10 л навоза, 200 г суперфосфата и 300 г древесной золы.
Пятая ошибка заключается в том, что некоторые забывают обработать растения от вредителей. Это правильно делать по технологическому календарю, используя фунгициды и инсектициды.
Заблуждение также думать, что смородину не стоит поливать. Красной требуются не меньше трех поливов за сезон в объеме одного – двух ведер под куст: сначала – когда зреют ягоды, затем – после их сбора ягод, и в заключение – не позже сентября. Черной смородине требуется четыре – пять ведер на 1 кв. метр.
Седьмой ошибкой будет чрезмерное применение хлорсодержащих подкормок. Правильнее использовать мочевину, натриевую или кальциевую селитру,
Как защитить смородину от почкового клеща, читайте в нашем материале. Бороться с этим вредителем нужно в момент, когда кустарник начинает цвести.
Ранее "Утро.ру" также писало, чем подкормить смородину весной. Применив рекомендуемое удобрение, удастся получить урожай ягод размером с вишни.
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