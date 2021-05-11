Этим кустарникам жизненно необходим правильный уход

Каждый садовод знает, что смородина, в общем, неприхотливое растение. Вырастить ее и получить богатый урожай вкусных ягод можно, только следует не допускать нескольких распространенных ошибок.

За такими кустарниками нужно ухаживать. Делать это надо правильно с самого начала – от момента, когда принято решение купить саженец.

Главные ошибки при выращивании смородины

Первой является выбор импортного сорта. Заграничные плохо приживутся в нашем климате, в отличие от тех, что выведены местными питомниками.

Вторая ошибка – определять качество саженца по длине стеблей. Хорошо приспособится и вырастет тот, у которого крепкие и развитые корни.

Третьим способом погубить растение будет посадка в месте, где мало света и тесно. Черной смородине необходима еще и определенная влажность почвы.

Четвертым нарушением будет неподготовленность грунта. Чтобы избежать такого, надо за две недели до посадки выкопать ямы, по объему в два раза превышающие корневую систему куста и оставить их открытыми. Затем на дно каждой из них засыпать удобрение, которое готовиться из 10 л навоза, 200 г суперфосфата и 300 г древесной золы.

Пятая ошибка заключается в том, что некоторые забывают обработать растения от вредителей. Это правильно делать по технологическому календарю, используя фунгициды и инсектициды.

Заблуждение также думать, что смородину не стоит поливать. Красной требуются не меньше трех поливов за сезон в объеме одного – двух ведер под куст: сначала – когда зреют ягоды, затем – после их сбора ягод, и в заключение – не позже сентября. Черной смородине требуется четыре – пять ведер на 1 кв. метр.

Седьмой ошибкой будет чрезмерное применение хлорсодержащих подкормок. Правильнее использовать мочевину, натриевую или кальциевую селитру,

Как защитить смородину от почкового клеща, читайте в нашем материале. Бороться с этим вредителем нужно в момент, когда кустарник начинает цвести.

Ранее "Утро.ру" также писало, чем подкормить смородину весной. Применив рекомендуемое удобрение, удастся получить урожай ягод размером с вишни.