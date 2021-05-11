"Алые паруса-2020" завоевали четыре золота на Global Eventex Awards

Праздник признали лучшим в нескольких номинациях

Мероприятие "Алые паруса-2020" удостоили нескольких золотых медалей в рамках премии Global Eventex Awards, учрежденной в 2009 году. Легендарный праздник для петербургских учащихся признали самым лучшим, удостоив золотых медалей в номинациях "Арт-событие", "Праздничное мероприятие", "Культурное событие" и "Музыкальное событие".

В номинации "Прямая трансляция" "Алые" завоевали второе место. Сами организаторы сравнили премию с "Оскаром" в своей сфере. Награды вручают тем авторам,, чьи проекты имеют выдающиеся успехи в области событийного маркетинга, а используемые технологии задействованы на высочайшем уровне при их проведении.

В жюри вошли профессионалы своего дела, обладающие многолетним опытом в своей стезе. Речь идет об известных представителях СМИ, главах ассоциаций и лидерах мнений в указанной отрасли.

В конкурсе за все время его существования приняли участие более 950 компаний из 85 стран. Проект "Алые паруса-2020" собрал рекордное количество золотых наград.

С подробной информацией и списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте премии.