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Не только среди огородных культур встречаются плохие
соседи. Среди цветов также есть такие, которые нельзя сажать рядом.
Одни просто не уживаются на клумбах. А другие и вовсе не выносят близкого местонахождения друг с другом.
Розе крайне нежелательно соседство пиона. Королеве цветов может навредить посадка куста с пышными бутонами на расстоянии менее полутора метров.
Не будет она хорошо расти и в том случае, если рядом астры, ирисы, гейхеры и анютины глазки (виола). Также не следует помещать розу у калины, чубушника и черемухи.
От нее самой могут пострадать гвоздики и резеда. Посадка их в одну клумбу может привести к гибели этих цветов.
Плохо влияют друг на друга и луковичные, соседство которых может стать рассадником микробов. Тюльпаны, мышиный гиацинт и лилии тоже следует размещать на приличном удалении и не высаживать на одни и те же места из года в год.
Анютины глазки погибнут, если поблизости будет находиться душистый горошек. Он вредит росту виолы.
Настоящими врагами являются цветы, которые сеются сами. К таким относятся альпийская незабудка, высокий коровяк, гигантский синеголовник, корончатый лихнис, крупнолистная пижма и обыкновенная примула. Они появляются неожиданно там, где высажены другие и "забивают" соседей.
Опасны также быстро разрастающиеся цветы – аптечный козлятник, таволга, византийский чистец, канадский золотарник, китайская камнеломка и крупнолистная бруннера. Они "захватывают" большие территории и остальным просто не остается места.
Нежелательно соседство и цветов с ползущими корнями. Двулетнюю энотеру, заборную лалистегию, майский ландыш, монетчатый вербейник, мяту и ползучую живучку нужно держать как можно дальше от других.
Вредят рядом растущим также индийская лапчатка и лекарственный окопник. Это цветущие растения с вытянутыми боковыми побегами (столонами).
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