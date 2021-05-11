Плохие соседи: какие цветы нельзя сажать рядом

Плохие соседи: какие цветы нельзя сажать рядом
Фото: Serguei Fomine/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Мирно уживаться на клумбах дано не всем растениям

Не только среди огородных культур встречаются плохие соседи. Среди цветов также есть такие, которые нельзя сажать рядом.

Одни просто не уживаются на клумбах. А другие и вовсе не выносят близкого местонахождения друг с другом.

Розе крайне нежелательно соседство пиона. Королеве цветов может навредить посадка куста с пышными бутонами на расстоянии менее полутора метров.

Не будет она хорошо расти и в том случае, если рядом астры, ирисы, гейхеры и анютины глазки (виола). Также не следует помещать розу у калины, чубушника и черемухи.

От нее самой могут пострадать гвоздики и резеда. Посадка их в одну клумбу может привести к гибели этих цветов.

Плохо влияют друг на друга и луковичные, соседство которых может стать рассадником микробов. Тюльпаны, мышиный гиацинт и лилии тоже следует размещать на приличном удалении и не высаживать на одни и те же места из года в год.

Анютины глазки погибнут, если поблизости будет находиться душистый горошек. Он вредит росту виолы.

Настоящими врагами являются цветы, которые сеются сами. К таким относятся альпийская незабудка, высокий коровяк, гигантский синеголовник, корончатый лихнис, крупнолистная пижма и обыкновенная примула. Они появляются неожиданно там, где высажены другие и "забивают" соседей.

Опасны также быстро разрастающиеся цветы – аптечный козлятник, таволга, византийский чистец, канадский золотарник, китайская камнеломка и крупнолистная бруннера. Они "захватывают" большие территории и остальным просто не остается места.

Нежелательно соседство и цветов с ползущими корнями. Двулетнюю энотеру, заборную лалистегию, майский ландыш, монетчатый вербейник, мяту и ползучую живучку нужно держать как можно дальше от других.

Вредят рядом растущим также индийская лапчатка и лекарственный окопник. Это цветущие растения с вытянутыми боковыми побегами (столонами). 

Полина ДОРОЖКИНА

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