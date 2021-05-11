Путин отдал приказ по обороту оружия после трагедии в Казани

Глава РФ заслушал доклад директора ФСБ России о произошедшем

Президент России Владимир Путин поручил немедленно проработать ужесточение правил по обороту гражданского оружия. Об этом заявил сегодня, 11 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так, российский лидер заслушал доклад главы ФСБ России Александра Бортникова, который выступил после трагедии, произошедшей в одной из школ в Казани. Как отметил пресс-секретарь президента, глава РФ поручил командующему Росгвардией Виктору Золотову проработать положение по обороту оружия среди населения страны.

Известно, что президент поручил министру здравоохранения Павлу Мурашко и главе Минпросвещения Сергею Кравцову вылететь в Казань. Российский лидер также выразил соболезнования семьям погибших, сообщает РИА "Новости".

Егор МАЛКОВ

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