Губернатор поручил довести информацию до населения

Подмосковные власти приступили к постепенному отключению от отопления. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев, выступая на совещании областного правительства.

Так, губернатор отметил, что до каждого жителя необходимо довести информацию о графике завершения отопительного сезона и соответствующих профилактических работах, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В региональном Минэнерго также сообщили, что завершение отопительного сезона возможно при минимальной среднесуточной температуре в 8 градусов тепла на протяжении пятидневного периода, отмечает источник.

Согласно приведенным данным, отключение начнется со зданий промышленного и административного значения.



