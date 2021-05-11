Глава Подмосковья объявил о поэтапном отключении отопления

Губернатор поручил довести информацию до населения

Подмосковные власти приступили к постепенному отключению от отопления. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев, выступая на совещании областного правительства.

Так, губернатор отметил, что до каждого жителя необходимо довести информацию о графике завершения отопительного сезона и соответствующих профилактических работах, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В региональном Минэнерго также сообщили, что завершение отопительного сезона возможно при минимальной среднесуточной температуре в 8 градусов тепла на протяжении пятидневного периода, отмечает источник.

Согласно приведенным данным, отключение начнется со зданий промышленного и административного значения.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

В школе в Казани открыли стрельбу: LIVE

Есть погибшие

Пол усеян битым стеклом: первые кадры из школы в Казани после трагедии

В Сети появилось видео из здания, где прогремела стрельба

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1612 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей