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Подмосковные власти приступили к постепенному отключению от отопления. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев, выступая на совещании областного правительства.
Так, губернатор отметил, что до каждого жителя необходимо довести информацию о графике завершения отопительного сезона и соответствующих профилактических работах, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
В региональном Минэнерго также сообщили, что завершение отопительного сезона возможно при минимальной среднесуточной температуре в 8 градусов тепла на протяжении пятидневного периода, отмечает источник.
Согласно приведенным данным, отключение начнется со зданий промышленного и административного значения.
Есть погибшие
В Сети появилось видео из здания, где прогремела стрельба