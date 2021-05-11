Подведены итоги конкурса "Рисуем с детьми Вечный огонь"

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Более 20 тысяч работ поступило в 2021 году на международный конкурс "Рисуем с детьми Вечный огонь". Среди участников были жители России, а также Казахстана, Молдавии и других государств.
Акцию в преддверии Дня Победы провели Общероссийский народный фронт и акционерное общество "МОСГАЗ". Ребятам предлагалось нарисовать Вечный огонь и опубликовать свою работу в социальных сетях Instagram или ВКонтакте, сопроводив их хештегами #Рисуемсмосгазом, #Вечныйогонь, #ОНФ.
Как отметила сопредседатель центрального штаба ОНФ, член жюри конкурса Елена Цунаева, многие ребята рисовали не только самый известный в нашей стране Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в столичном Александровском саду, но и региональные мемориалы в память о героях Великой Отечественной войны.
"Это значит, что дети бывали у Вечных огней в своих городах, посещали их с родителями, знакомы с военной историей своего родного края",
– подчеркнула Елена Цунаева. При этом многие участники расширили рамки конкурса, подготовив не только рисунки, но и поделки, плакаты, вышивки, витражи с изображением Вечного огня.
Победители и призеры конкурса определялись по трем
номинациям – "Самая популярная работа", "Художественное мастерство" и
"Окна Победы" -
в каждой из социальных сетей ВКонтакте и Instagram отдельно. Кроме того, дополнительно по решению жюри были учреждены специальные призы.
Занявших первые места ребят с родителями АО "МОСГАЗ" пригласит в Москву на торжественную церемонию профилактики горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата.
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