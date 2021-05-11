В Великобритании завели дело против Apple

В Великобритании завели дело против Apple
Фото: Jan Huebner/ Blatterspiel via www/ www.globallookpress.com
Британцы обвинили американскую компанию в монополистской деятельности, из-за которой они несут неоправданные расходы

Пользователи магазина приложений App Store в Великобритании подали коллективный иск против Apple. Они требуют компенсации за покупку приложений и товаров, стоимость которых считают неоправданно завышенной. Общая сумма иска может превысить $2,1 млрд.

Как указали в иске британские пользователи устройств Apple, они могут скачивать только игры и приложения, представленные в App Store. При этом с 2015 года компания взимает комиссию с разработчиков в размере от 15% до 30%, поэтому они на эту сумму повышают стоимость своих товаров. Пользователи же вынуждены с этим соглашаться, поскольку них нет альтернативы.

Иск подан в лондонский Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции. Количество пострадавших от монополистских действий Apple в Великобритании может достигнуть 20 миллионов человек.

"Apple строго контролирует доступ к миру приложений и берет с разработчиков плату за вход и пользование, что совершенно неоправданно. Это неприемлемое поведение монополиста",

приводит ТАСС комментарий инициатора судебного процесса Рейчел Кент.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) оштрафовала цифрового гиганта и производителя гаджетов Apple Inc. на 12 млн долларов за нарушения принципов конкуренции на рынке. В Apple с претензиями не согласны.  

Николай ВИКТОРОВ

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