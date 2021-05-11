Полуфиналист конкурса "Лидеры России" стал заместителем главы Забайкальского края

Полуфиналист конкурса "Лидеры России" стал заместителем главы Забайкальского края
Петр Попов. Фото: rsv.ru
Молодой политик будет отстаивать интересы жителей края при федеральном правительстве

Полуфиналист третьего конкурса управленцев "Лидеры России" Петр Попов назначен заместителем губернатора Забайкальского края. Он возглавил представительство регионального правительства при кабмине РФ.

По словам Петра Попова, его задача на новом посту – обеспечить взаимодействие забайкальских властей с федеральными органами управления и правительствами других субъектов РФ ради исполнения конкретных решений на благо жителей Забайкальского края. Речь, в частности, о строительстве новых школ и детских садов.

"Уже сейчас достигнуты договоренности о принципиальной поддержке Министерства просвещения в строительстве четырех школ в городе Чите и одной в Агинском, также положительная позиция и по строительству детских садов в Забайкальском крае",

поделился Петр Попов. Он родился в 1985 году. В 2020 г. стал полуфиналистом специализации "Финансы и технологии" третьего конкурса "Лидеры России". "Благодаря конкурсу "Лидеры России" я приобрел достаточно большое количество знакомых и в сфере государственного управления, и технологического, и финансового управления. Это люди, которым небезразлична судьба России, которые являются настоящими патриотами и радеют за интересы нашего государства", – рассказал Попов.

В целом за три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 270 победителей и участников конкурса управленцев "Лидеры России". 

Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению президента России с 2017 года. Его цель – сформировать сообщество лидеров нового поколения, которые определят будущее развитие страны. Сейчас конкурс проходит в четвертый раз.

Николай ВИКТОРОВ

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