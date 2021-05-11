Лавров строго отчитал азербайджанских операторов – видео

Лавров строго отчитал азербайджанских операторов – видео
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Министра рассердило неуважительное отношение работников медиа

В азербайджанской столице произошел скандальный случай. 10 мая глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Баку с рабочим визитом. Во время выступления ему пришлось столкнуться с недопустимым поведением местных телеоператоров.

Неприятный инцидент случился во время совместного брифинга руководителя главного внешнеполитического ведомства нашей страны с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Судя по всему, шум и переговоры между азербайджанскими телеоператорами начались еще во время выступления руководителя МИД их страны Байрамова. Когда высокопоставленный азербайджанец передал слово коллеге из России, Сергей Лавров сразу же начал с обращения к распоясавшимся работникам медиа.

Наш министр решил действовать в рамках известной российской традиции. В школе педагог одергивает невоспитанных учеников-болтунов словами: "Мы вам не очень мешаем?" Именно эту фразу Лавров адресовал к азербайджанским операторам.

Глава российского МИД также призвал любителей поболтать с уважением относиться к выступлению двух министров. Видеоролик с высказыванием Лаврова опубликовал телеграм-канал "Sputnik. Армения".

К слову, недавно американский аналитик раскрыл секрет успеха нашего министра по иностранным делам на международной арене. По мнению Тома Рогана, на фоне Лаврова его коллеги из других государств выглядят жалкими и глупыми.

Ольга ФЕДОРОВА

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