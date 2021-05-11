В павильонах "Здоровая Москва" можно пройти обследование и сделать прививку от COVID-19

Предварительная запись не требуется

Павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу. Уже в мае в столичных парках откроются 46 пунктов, где можно будет пройти медицинское обследование и без записи сделать прививку от коронавируса. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, открывая 11 мая павильон "Здоровая Москва" в Измайловском парке.

Как подчеркнул мэр, количество обследований, которые можно пройти в павильонах "Здоровая Москва", даже больше, чем в поликлиниках при стандартной диспансеризации. Здесь буквально в течение часа можно проверить кровь на сахар, холестерин, гормоны, измерить артериальное и внутриглазное давление, снять ЭКГ, сделать УЗИ.

"Все исследования проводятся бесплатно, при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Понадобится только паспорт или другой документ с ФИО и фото. Результаты можно будет узнать в электронной медкарте",

– рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Первые "шатры здоровья" появились в столичных парках в 2016 году. Идея была простая: многие люди не находят времени сходить к врачу, пока проблемы со здоровьем не станут очевидны, поэтому нужно дать им возможность пройти обследование "по пути" – во время прогулки в парке, в выходной день и т.п.

Москвичи задумку одобрили. И в 2019 г. в парках появились удобные современные медицинские павильоны с оборудованием. Тогда за 4 месяца возможностью бесплатно проверить здоровье воспользовались 430 тысяч человек, многие из которых не были на диспансеризации со школы. У 12% из них были выявлены подозрения на заболевания, им выдали направления на дальнейшие исследования и консультации специалистов. А как известно – ранняя диагностика – залог успеха лечения заболеваний.

Из-за пандемии в 2020 г. павильоны "Здоровая Москва" не работали. Но теперь они не только вновь открыты для желающих провериться – там можно сделать прививку от коронавируса. То есть буквально во время прогулки можно поставить вакцину и дальше наслаждаться отдыхом на природе.

Работают павильоны "Здоровая Москва" без выходных с 8:00 до 20:00.