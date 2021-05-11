Натуральное удобрение обеспечит садовода ведрами овощей

Огурцы являются одной из самых популярных культур у дачников. Вкус хрустящего овоща с грядки невозможно сравнить с магазинным предложением. Сколько бы огурцов не уродилось – все пойдут в дело. Замаринованные овощи будут всю зиму радовать семейство успешного садовода.



Для того чтобы добиться лучших результатов на грядке, нужно хорошо ухаживать за растениями. Так, особое внимание огурцы требуют в период цветения. В это время овощи нуждаются в микроэлементах, которые укрепят растение и обеспечат огородника отличным урожаем.

Подкормить огурчики в период цветения можно сбалансированными магазинными удобрениями. Однако и домашнюю подкормку овощи примут с большой благодарностью.

Например, отличным вариантом будет удобрить растение птичьим пометом. На ведро воды пойдет ведро помета. Смесь должна настояться в течение примерно четырех дней.

Также огурцы можно подкормить настоем коровяка, по-простому: коровьего навоза. Продукты жизнедеятельности коровы нужно развести в пяти частях воды и несколько дней настоять.

Такие удобрения выливают по 1 литру на куст. Они обогащают растение всеми необходимыми веществами и укрепляет его – огурчики получаются сочными и хрустящими.

Ранее "Утро.ру" делилось другими секретами выращивания огурцов. Стоит отметить, что это достаточно привередливый овощ, который требует особого ухода.