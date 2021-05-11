Блокадница сравнила Малышеву с преступницей после слов о пенсионерах

Блокадница сравнила Малышеву с преступницей после слов о пенсионерах
Елена Малышева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жительница Санкт-Петербурга разнесла телеведущую за неуместные слова

На днях Елена Малышева оказалась в центре скандала из-за собственной системы питания, которая призвана помогать людям похудеть. Телеведущей ответила председатель общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселева.

Напомним, у Малышевой вышел спор с подписчицей, которая указала в комментариях к одному из постов теле-доктора о том, что ее диета не по карману пенсионерам. На это звезда Первого канала призвала не оправдывать свой лишний вес маленькой пенсией. Малышева также отметила, что в блокадном Ленинграде не было полных людей, поэтому и женщине жалеть себя нельзя, ведь сбросить ненужные килограммы можно и бесплатно.

Позже Малышева свой комментарий удалила, но он успел разлететься по СМИ. Киселева, которая сама пережила блокаду, назвала преступным сравнение телеведущей своей диеты и тем, как приходилось питаться блокадникам. 

"Человек, имеющий доступ к телевидению и распространяющий какие-то мысли, которые ловят люди, и сказавший такое – это просто преступник",

– возмутилась женщина в разговоре с изданием URA.RU

Киселева напомнила, что жители блокадного Ленинграда не сидели на диете, а вынуждены были питаться мизерными граммами хлеба. Она понадеялась, что самой телеведущей никогда не придется столкнуться с такой "диетой". 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость226112
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На икорке черненькой и омарах, которые кушает, наша, надоевшая всем, чудо- доктор -естественно не растолстеешь, а пенсионеры едят картошку, хлеб да макароны. Какая же мерзкая особа
Гость.
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Гость232071
Если закрыть "Жить здорова" и "Давай жениться", пожалуй никто и не заметит.
У меня в стране таких проектов тоже достаточно. И "звёзды" все теже. Тошнит! Слава Богу есть интернет. Там можешь смотреть, что хочешь.
Гость227449
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Гость232071
Если закрыть "Жить здорова" и "Давай жениться", пожалуй никто и не заметит.
Ещё как заметят и ооочень сильно обрадуются,что не не будет этих тупейших передач в программе! А ведущие этих передач-настоящие хабалки!
Гость232071
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Если закрыть "Жить здорова" и "Давай жениться", пожалуй никто и не заметит.
Гость.
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Деградация телевизионных "НИКТО". И эти людишки, из себя ничего непредставляющие, кого - то учат. Позорище!
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