Жительница Санкт-Петербурга разнесла телеведущую за неуместные слова

На днях Елена Малышева оказалась в центре скандала из-за собственной системы питания, которая призвана помогать людям похудеть. Телеведущей ответила председатель общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселева.

Напомним, у Малышевой вышел спор с подписчицей, которая указала в комментариях к одному из постов теле-доктора о том, что ее диета не по карману пенсионерам. На это звезда Первого канала призвала не оправдывать свой лишний вес маленькой пенсией. Малышева также отметила, что в блокадном Ленинграде не было полных людей, поэтому и женщине жалеть себя нельзя, ведь сбросить ненужные килограммы можно и бесплатно.

Позже Малышева свой комментарий удалила, но он успел разлететься по СМИ. Киселева, которая сама пережила блокаду, назвала преступным сравнение телеведущей своей диеты и тем, как приходилось питаться блокадникам.

"Человек, имеющий доступ к телевидению и распространяющий какие-то мысли, которые ловят люди, и сказавший такое – это просто преступник",

– возмутилась женщина в разговоре с изданием URA.RU.

Киселева напомнила, что жители блокадного Ленинграда не сидели на диете, а вынуждены были питаться мизерными граммами хлеба. Она понадеялась, что самой телеведущей никогда не придется столкнуться с такой "диетой".