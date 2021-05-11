По его мнению, слишком многие причисляют себя к венценосным особам

В прессе появилась информация, что сын королевы Великобритании Елизаветы II всерьез задумался провести "масштабное реформирование" королевского семейства. У принца Чарльза вызывает раздражение, что относительно большое число людей считают вправе относить себя к венценосной семье.



Как выяснилось, сын королевы готов к радикальным действиям. По словам британского телеведущего Джайлза Брандрета, он всерьез намерен избавиться от лишних членов первого семейства Великобритании.

Со слов телеведущего выходит, что такую оригинальную мысль принцу подбросил его отец, принц Филипп. Последний однажды рассказал наследнику, что в прежние времена королевское семейство было значительно скромнее по размерам. Так, в 1947-м году называть себя "Королевским Высочеством" имели право только чета короля и королевы и две молодые принцессы.

Теперь же называться высоким титулом могут более 20 родственников королевы. Такое положение дел вовсе не устраивает принца Чарльза, являющегося первым претендентом на трон после смерти Елизаветы.

По словам телеведущего, как только Чарльз получит всю полноту власти в свои руки, будет проведена серьезная реформа. Так, по задумке принца, к королевскому семейству будут относиться только он сам с женой Камиллой, его старший отпрыск принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон, а также принцесса Анна и принц Эдвард.

С некоторой толикой сомнений словам Брандрета можно доверять. Ранее он был членом британского парламента и близко дружил с принцем Филиппом, отмечает издание Daily Express.